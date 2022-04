Josi Cuen deja “La Arrolladora”

Juanjo Gutiérrez / Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El cantante Josi Cuen ofreció una conferencia de prensa desde el Auditorio Telmex, en Guadalajara, donde brindó detalles sobre su salida de ”La Arrolladora Banda El Limón”, además de iniciar su carrera como solista con el tema “Y que critiquen”.

Desde principios de este año se venía escuchando con fuerza que José Isidro Beltrán Cuen abandonaría la agrupación de René Camacho, lo cual fue confirmado el lunes 22 de marzo por el propio intérprete.

“Me costó mucho trabajo tomar la decisión, estaba en una institución musical, son muchos años, es una estructura grande, me hacen falta mis compañeros… Esta es una nueva etapa para mí, porque hemos caminado en estos dos meses. Me gusta guiarme por lo que Diosito me manda y así fue”, dijo Josi Cuen en conferencia de prensa.

Durante la etapa de confinamiento, al vocalista le dio tiempo de escribir, convivir con la familia y tomar la decisión de terminar la relación con La Arrolladora Banda El Limón, mencionó el oriundo de Culiacán ante los medios de comunicación.

Josi Cuen ya tiene su primer álbum completamente grabado con temas de Aarón Martínez, Edén Muñoz, Omar Tarazón, Espinoza Paz, Wilfran Castillo y Jovany Cabrera. De este modo, terminaron sus catorce años dentro de “La Arrolladora Banda El Limón” para arrancar su historia independiente.

“Y Que Critiquen” es el primer sencillo que sonará en plataformas digitales y estaciones radiales, tema de Edén Muñoz y Omar Tarazón, cuyo video fue filmado el domingo 21 de marzo.

Finalmente, el artista invitó al público a seguirlo en sus redes sociales: Josi Cuen (Facebook) y @josicuenoficial (Instagram).