Enrique Guzmán reveló que decidió recurrir ante las autoridades para limpiar su nombre luego de los señalamientos que hizo Frida Sofía en su contra debido a que Alejandra Guzmán le brindó todo su apoyo para hacerlo.

Asimismo, reveló que tras las acusaciones de presuntos tocamientos indebidos dejó de querer a su nieta y no dudó en despotricar contra ella.

“Ya no… no, no, de ninguna manera, no y como pueda buscaré la forma de demostrar que la niña es una hija de put*, y qué difícil es decirle hija de put* a la hija de mi hija, pero sí es una hija de put*”.

“Voy con todo, caiga quien caiga, esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje con mucha gente que me mienta la madre pensando que soy un puerco, hay mucha gente que me molesta mucho diciéndome tonterías cuando esto no ha pasado nunca, esos son inventos de una niña”.