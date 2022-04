Oscar Sieber

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Mi primer acto oficial de travestismo fue escribir”…

Mina Clavero es uno de los pueblos testigo de cómo el pequeño cuerpo de Camila se fue transformando. A los nueve años vendía helados en la calle y ya tenía que soportar ultrajes. En casa sufría las amenazas de su padre: todo lo que le diera vida, cada deseo, cada amor, cada decisión tomada, él la amenazaría de muerte. Cuando cumplió los trece y no lograba entender lo que pasaba dentro de ella, apareció en televisión la primera vedete travesti de la Argentina: “Yo asistí a su aparición siendo un niño todavía y pensé: Yo también quiero ser así.”

Las malas (Tusquets), de Camila Sosa Villada, es una novela íntima y libre que habla del amor, la soledad y el deseo. Es la historia de cómo la autora se involucró y por primera ocasión sintió pertenencia a un grupo de prostitutas en el Parque Sarmiento de Córdoba.

“Cuando empecé me daba vergüenza mi barba áspera, mi nariz torcida, mis dientes chuecos. Me daba vergüenza tener que hacerme tetas con las esquinas de un colchón. Me daba vergüenza mi falta de estudio, mi falta de mundo, mi torpeza para expresarme.” Pero Camila decidió escribir. De día hacía una vida de estudiante mediocre y era tanta la pobreza que vendiendo su cuerpo encontró las mejores historias para contar: la actitud revolucionaria y ejemplar de quienes la acompañaban, la hermandad, el mal trato, los juicios.

Esta obra es un retrato literario de un grupo de travestis que refleja la transición del miedo y el desprecio en la actitud inquebrantable de Camila y sus compañeras. Es un relato de infancia y un rito de iniciación.

Camila Sosa Villada estudió cuatro años de Comunicación Social y otros cuatro de la licenciatura de Teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2012 actuó en la miniserie La viuda de Rafael. En 2014 protagoniza El bello indiferente, de Jean Cocteau. Fue prostituta, mucama por horas y vendedora ambulante. A veces canta en bares.

