Mensajes y actitudes aterrorizantes

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

?Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

?Inició en Yucatán el retorno gradual a la actividad humana en espacios abiertos. La mayoría de los empresarios son mesurados en comentarios y acciones. Nadie desea ser señalado promotor de contagios. La desinformación prolifera, circulando de nuevo las noticias alarmantes. Hay verdades ignoradas. ¡Ningún virus, después de una epidemia, ha desaparecido! Permanece, se incuba, ocasiona casos nuevos, mueren los susceptibles que no aplicaron las medidas sanitarias. Permanecen en forma esporádica, son endémicos, llegaron para quedarse, forman parte de nuestra cotidianeidad. El SARS-Cov-2 Covid19, es especial. Se propaga sin síntomas, en consecuencia los contactos no se lavan, cuando se manifiestan puede existir daño irreversible, en consecuencia: muerte. ¡Pregúntese! ¿Cómo se sentirá si sabe que propagó el virus a su familiar y la viremia y muere? Sobran actitudes alarmistas. Se espantan: ‘¡Hay más muertos que en China!’. ¡Claro: hay mayor porcentaje de obesidad, enfermedades metabólicas, falta de acatamiento en México! ¡Ya se sabía! Es manifiesto al repetirse las mismas preguntas, carencia de atención o comprensión que puede matarlo o convertirlo en vehículo del daño. ¿Acaso sería una muerte culposa? ¿Carencia de solidaridad? ¿Actitud antisocial? Cuando baje la guardia, no habrá higiene rigurosa: se infectará. Permanecer vivo, en buenas condiciones de salud, requiere control y cuidado. ¡Pero eso no ha existido! ¿Bastará el confinamiento para estar sano? Al entrar a la circulación sanguínea, se establece contacto viral, por la misma llega a todo el cuerpo, logrando anidarse donde encuentre su posibilidad.

En México se detectó el primer caso el 27 de febrero. Pretender ignorar su existencia o el ‘no nos va a pasar’, tiene como consecuencia incremento de defunciones. Es ineludible transmutar las normas sociales, sin estar frente a frente, te percatas, percibes el valor del calor y motivación humanas. No olvides: habitas en la edad de la desinformación. Los ricos hacen negocios, los pobres, adquisiciones superfluas. ¿En qué malgastas? ¡Evítalo! El tiempo no se debe despilfarrar. Sin ingresos, no compres con tarjetas de crédito. ¡Estarás en déficit cuándo estés moribundo!

?Finalizo con el análisis de Tony Córdoba Domínguez (1): Al inicio de la pandemia se consideró que San Cristóbal, zona turística, sería sitio de brote. Se conducen muy bien, al igual que Comitán. De los tres municipios con mayor población: Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, en semáforo verde, en Ocosingo, escasos casos. El resto de municipios no son significativos. El porcentaje de contagiados en Tuxtla Gutiérrez es de .0325 % de habitantes de la población total; el estatal, de 0.01%, acorde al registro de 2019 de 5,218,000 habitantes. Tampoco es epidemiológicamente significativo.

?1.- Córdoba Domínguez Antonio.*Fuente: tabla reporte Ronda Política, 15 de mayo del 2020.