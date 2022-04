¡Qué piensas, comadrita!

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Mi hijo, el pequeño de 7 años, se acercó cuando tuvimos Covid y a pesar de su edad ¡le dio! No solo le faltó la respiración, perdió el deseo de comer y jugar. Eso me preocupó. ¡Tan bien que se miraba el gordito! Eso sí: no necesitó oxígeno como nosotros.

–¡Pero cómo lo dejaste que se acercara! ¡No seas despistada, si para los niños era como una gripa! ¿Entonces por qué lo contás?

Esperecé. No coma ansias. Pasó dos semanas y que volvió a salir la calentura, se hinchó de manos, pies y con bolas en el cuello que recuerdan a las paperas, su piel se manchó, pero no como cuando tuvimos sarampión. Además, está vacunada y no ha habido casos. Hasta dicen que ya desapareció o fue erradicada. Y que de repente se desploma sin meter manos y pies, como las mujeres en las telenovelas. Hasta eso, ¡cayó tan bonito! Ni se golpeó mucho. ¡Nomás tantito! ¡Ahí me afligí! Y que lo llevo al pediatra, quien me dice que su presión está baja. Y su corazón late rápido y otras lento. ¡Y que se hizo del baño! ¡Hasta manchó los calzones! Y sus ojos rojos, rojos, si la calentura era nomás tantita.

¿Con qué cree que me salió el médico? Que tiene el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico o PIMS o infantil MIS-C.

Me explicó, con su manera de hablar de los doctores, que se presenta entre niños de 7 a 10 años, cursa con fiebre persistente, manchas en la piel, caída de la presión arterial, por eso se cayó como artista; dañó al musculo del corazón, la diarrea, con gases y abdomen abultado, hinchazón o inflamación en boca, pies y nuca, disque de los ganglios porque están trabajando mucho en eso que le llaman respuesta inmunitaria. ¡Que ni sé que jodido es! Los ojos rojos él le llama conjuntivitis, y al dolor de cabeza, que disque cefalea.

–¿No será que tiene escrófula comadrita, tu hijo?

¡Cómo cree! Si no tiene tisis (tuberculosis). Esto me saco que me diga por contárselo. El muy jodido chamaco, que debe de reposar. Si en tres días nos íbamos al mar.

–¡Ya vio comadrita: es castigo divino por no guardar! ¡Usted lo que quiere es ir a matar gente a la playa!

Medidas preventivas. Evitemos la época de contagio: no salgamos del 25 de marzo al 3 de abril. ¡No seas asesino! Si querés morirte, haceló solo!

Referencias

