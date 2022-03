Colores que te van a encantar para combinar

Agencias

Las discotecas estarán cerradas, pero el fiestón se ha mudado ahora a casa de Anita Matamoros. Tías, que la famosa no necesita ni copas ni musicote porque es abrir su armario y el subidón se nos viene solo. Los únicos básicos de los que ella entiende son fucsias, amarillos y las naranjas más extremos a tope de power.

Confesamos que cuando una prenda nos entra por los ojos vamos a por ella sin control. Y luego amigas, pasa lo que pasa. Que la pillamos en rosa fosforito y no sabemos con qué llevarla sin que nuestro look se vuelva too crazy to handle. Pero es que las combinaciones demenciales ahora lo petan y son de ser mega moderna, palabrita de Anita. Así que si buscas una nueva opción para vestir y estar a la moda, acá te dejamos diferentes formas para combinar con los colores que más te gustan.