Avanzan rumbo a los playoffs

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

El forfit fue la constante en esta jornada del Torneo Municipal del Softbol Tuxtleco, pues tres duelos de los cinco programados, fueron decretados por esa vía, entre ausencia de un par de equipos y faltas de otros con lo que se tuvo una atípica jornada este fin de semana en el diamante de CH Park.

Pero dos juegos si se disputaron y el primero de ellos, fue el programado para este domingo a las 11:00 horas, cuando se presentaron al sintético las novenas de Agua Diamante vs. Dodgers, encuentro disputado de principio a fin, con buen duelo en la placa entre Isel Mundo por Agua Diamante y Rodrigo Arrazola por los Dodgers, quienes hicieron lo suyo y correspondió a las ofensivas buscar las formas de sumar carreras, siendo Dodgers quien llegó el séptimo episodio con ventaja de dos, 8 a 6, para cerrar el juego con tres valiosos outs que les dieron una buena victoria en esta jornada. Triunfo para Arrazola, que solamente ha perdido una vez este torneo, mientras que la derrota la suma Isel Mundo.

Otro duelo realizado fue el de Calaveras ante El Morro, pues en el duelo de la primera vuelta, Morro se llevó el triunfo por la vía del nocaut, pero en esta ocasión las cosas serían diferentes, porque Calaveras fue un torbellino en ofensiva y en dos entradas ya tenía 15 carreras de ventaja, con lo que los umpires decidieron detener la masacre, pues el Morro únicamente había anotado 3 carreras, a cambio de las 19 que acumuló Calaveras, producto de su buen funcionamiento ofensivo en este encuentro.

De los duelos que no se realizaron, el sábado Petroleros no se presentó a su duelo pactado ante Ducks, con lo que se llevó el triunfo la novena emplumada, siete carreras a cero; después, en domingo, de nueva cuenta Lobos no se presentó a medirse ante Pistones, con lo que se decretó el 7 a 0 para los líderes de la primera fuerza y finalmente, Pejelagartos no presentó credenciales a su juego ante Sony Bravos, con lo que sufrió el descalabro al son de 7 carreras a cero en esta ocasión.

Así fue como transcurrió esta jornada en el Torneo Municipal del Softbol Tuxtleco este fin de semana que se caracterizó por la ausencia de las novenas al diamante y que vivirán esta semana cambios importantes en esa organización que apunta a redirigir sus objetivos.