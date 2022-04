Consiguen buen rendimiento

Eduardo Solís

Diario de Chiapas

La apneísta chiapaneca Ivonne Rodríguez Estrada impuso nuevo récord nacional de la modalidad de Apnea dinámica con bialetas al realizar un recorrido de 154.4 metros en la 2ª Copa América de Actividades Subacuáticas 2021 que se realizó en el Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.

Apoyada por su entrenador José Juan Jiménez González, la atleta estatal consiguió la medalla de Oro y el nuevo récord que era su objetivo para esta competencia, superando la anterior marca de 131.3 que tenía la también chiapaneca Karina Barrera.

A través de sus redes sociales, Ivonne Rodríguez compartió sus impresiones tras este logro: “logre el objetivo que tenía en mente, un nuevo récord nacional FMAS con 154.4 m en DynBi y cada metro recorrido me llena de satisfacción y alegría. Detrás de cada prueba hay un sin fin de esfuerzo, dedicación y pasión. Gracias totales también para todos quienes me han acompañado en este recorrido haciendo lo que me apasiona, Apnea”

Para el entrenador José Jiménez, esta fue la meta más importante del evento ya que fue a la que le dedicaron más tiempo de entrenamiento, de hecho, superaron sus propias expectativas, al tener como marca los 150 metros.

Los 154.4 metros son ahora el récord absoluto de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas (FMAS), además de lograr una marca de 146 metros en agosto pasado, que es la mejor marca para la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA).

Esta disciplina consiste en tomar aire de manera profunda y desplazarse de manera horizontal por debajo de la piscina con apoyo de aletas especiales de larga longitud.