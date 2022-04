Rumbo a San Diego

Agencias

Los mexicanos Ángel Román Garza Cantú y Aldo Lejia Villarreal firmaron un contrato con San Diego Padres. Los peloteros aztecas de tan solo 17 años cumplen su sueño de unirse a un equipo de las Grandes Ligas.

A través de su cuenta de Twitter, la Universidad Autónoma de Nuevo León destacó el movimiento de Garza Cantú y Lejia Villarreal a la Major League Baseball. Los dos jugadores se desempeñan como lanzadores y son considerados como grandes prospectos del béisbol azteca.

En entrevista con ‘INFO7’, Román, quien tiene el apodo de ‘Conradillo’, se mostró feliz por su traspaso a los Padres y confesó que está cumpliendo uno de sus mayores sueños.

“Es un sueño que desde chiquito he estado persiguiendo, he estado pensando, es casi casi un sueño hecho realidad, esto es solamente un paso para mucho que falta de camino, pero sí es un paso muy grande. La firma fue ayer (Lunes) por la mañana, y desde la noche yo estaba muy emocionado, porque es un sueño muy grande que estoy por cumplir, y no hay palabras suficientes para describir la felicidad y emoción que he sentido”, indicó.

Por su parte, Sultanes de Monterrey, equipo que descubrió a Lejia Villarreal, felicitó al joven lanzador y destacó sus grandes cualidades en el montículo.

“Destacando a sus 17 años de edad y mostrando una velocidad que oscila entre las 88 y 90 MPH, las habilidades del lanzador diestro llenaron las expectativas del scout Emmanuel Rangel”, indicó el conjunto regio.