Universidad Anáhuac toma como responsabilidad la reactivación económica de México ante crisis por COVID-19

La difícil situación que atraviesa México por la pandemia de COVID-19 ha llevado a miles de personas a pasar de una situación económica media a una vulnerable, lo que para la Universidad Anáhuac de México representa una oportunidad para ayudar.

Al ser una de las instituciones educativas más destacadas del país, su apuesta es por la reactivación económica, precisó el Dr. Germán Campos Valle, director de Desarrollo Institucional.

“Posibilidades son Responsabilidades”

Ante la cuarentena y cierre de actividades por el SARS-CoV-2, la Universidad Anáhuac de México tuvo -como otras instituciones educativas-, que mudar al aprendizaje en línea, proceso que ha afrontado con éxito.

El director de Desarrollo Institucional, Germán Campos, señaló que gracias a su acceso a la tecnología de vanguardia la Anáhuac ha tenido posibilidades para transitar de forma exitosa a las clases virtuales.

Campos Valle detalló que han mantenido su plantilla de alumnos, con inscripciones y reinscripciones normales.

Reconocemos que ha habido oportunidades y posibilidades para hacerlo bien. Por eso tenemos este deber de no pensar solo en nosotros, porque posibilidades son responsabilidades (y) estamos en una condición de aportar ideas y lo mejor de nosotros”, señaló.

Universidades deben activar la conciencia de la sociedad

La principal propuesta de la Anáhuac frente a la sociedad civil por la crisis del coronavirus es una “solución de fondo”. Promover que toda su actividad académica se concentre en contribuir a la reactivación económica de México.

De lo que estamos hablando es que la Universidad en su conjunto, cada una de sus escuelas y Facultades, enfoque su quehacer, su investigación, sus reflexiones, sus seminarios, sus lecturas, sus trabajos de clase, hacia este gran propósito que necesitamos”, expuso el Dr. Germán Campos.

La intención es elevar el discurso de la sociedad, cambiar de los temas trillados a que México vuelva a tener una economía vigorosa, en desarrollo, con la que se reactiven las empresas y comercios para que el bienestar de las personas no vaya en detrimento.

“Todos nos tenemos que sumar a este gran objetivo que a todos beneficia, que es reactivar la economía del país”, señaló.

Hoy más que nunca, apuntó el director de Desarrollo Institucional, las universidades deben lanzar una iniciativa de unidad, solidaridad y trabajo inteligente para la reactivación económica de México.

El beneficio para la Anáhuac será cumplir con el deber de “hacer lo correcto”, respetando su lema de “Vencer al mal con el bien“, entendiéndose al mal como la incertidumbre del porvenir.

De esta forma, cualquier institución que entre a este discurso fortalecerá su influencia y liderazgo dentro de la sociedad, dado que son consideradas como la “consciencia de la sociedad”.

El beneficio está de pasar de una situación contemplativa a una actitud positiva de acción.”

Familias Sin Hambre

Otra de las formas que encontró la Universidad Anáhuac de México para ayudar al prójimo por la crisis del coronavirus fue el programa Familias Sin Hambre, de Cáritas Mexicana y la Unión Social de Empresarios Mexicanos.

Consiste en proveer de alimentos a familias cuyos integrantes se quedaron sin empleo derivado de la pandemia.

En marzo, se creía que Familias Sin Hambre sería un programa temporal al pensarse que el COVID-19 sería una enfermedad pasajera, pero ante el difícil panorama a futuro se fortaleció con una bolsa de empleo y capacitación en autoempleo para que sus beneficiarios sorteen de mejor forma la crisis.

La Anáhuac colabora con Cáritas Mexicana y la USEM con aportaciones voluntarias de cualquier interesado en la plataforma de crowdfunding micochinito.com, creada por un egresado de la Universidad.

También invita a empresas a colaborar con donativos y se alía con influencers para que junto a sus seguidores se unan a tan noble causa.

2021 no será distinto a lo vivido este año

En materia de Salud, opinó el Dr. Campos, México continuará el próximo año como este 2020, toda vez que aunque hay proyectos para obtener una vacuna contra COVID-19 su materialización aún se percibe lejana.

Además se debe contemplar que el coronavirus podría verse potenciado por las enfermedades respiratorias propias de la época de frío.

La cuestión se está complicando, no está para bien, y si la salud es el eje de la respuesta mundial ante este virus que todavía no tiene remedio, vemos que el 2021 va a ser un año no muy distinto a lo que estamos viendo hoy”, insistió.

Llamó a una verdadera unión de sectores y liderazgo real del Gobierno Federal, porque por ‘circunstancias particulares’ el país tardará más en recuperar el nivel que tenía, lo que repercute en materia económica, educativa y de salud.

Si no estamos todos los mexicanos viendo hacia el mismo rumbo, va a ser muy difícil sortear un año que no va a ser en el tema de salud muy distinto a lo que hemos vivido.”

Germán Campos deseó además que las elecciones intermedias de 2021 no distraigan del objetivo que es “tener un México mucho mejor del que teníamos ayer”.

Con información de López-Dóriga Digital