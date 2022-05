Editorial

¡Aprender en casa!

Jorge Enrique Hdez. Aguilar

De nueva cuenta el menos indicado en salir a pronunciarse, el secretario de educación, Esteban Moctezuma Barragán, anuncia la iniciativa «aprender en casa». Esto significa que una vez que corran las dos semanas siguientes. Los maestros y los estudiantes, así como los padres de familia habrán de convertir sus hogares en escuelas en tanto dura la contingencia. Preocupan estas decisiones de la Secretaria de Educación porque existen realidades que no se consideran como la falta de conectividad o que en algunos hogares no cuentan con una computadora, y que esto hará imposible conectarse a una plataforma. Por otro lado, generan incertidumbre. Ya que por un lado se había anunciado que el regreso era para el 20 de abril y ahora se cambian las cosas para poner en marcha esta propuesta para el 30 de abril. Lo ideal sería para los padres de familia y en general a los chiapanecos, una vez pasadas las semanas pico, que se planteara el regreso a clase y dejar de jugar a la tecnología. A estas alturas se debe tomar en serio, el tiempo para guardarse y el tiempo para reincorporarse a la normalidad. De otra manera no se respetan los tiempos de la contingencia y mucho menos del aprendizaje. Esto es lo que genera mayor preocupación porque ofrecen la imagen las autoridades de no estar informados, por lo que toman decisiones a la ligera.

A estas alturas parece que estuvieran cargados de protagonismos y no ofertan certeza a las comunidades, en este caso escolares. Diez días de espera no son tantos. Las comunidades escolares podían esperar para el regreso a clases. De tal manera que el titular de la SEP pudo esperarse un tiempo mes. No hay necesidad de armar este tipo de discursos. Los tiempos ya son difíciles, no hay necesidad de complicarlos más. Los más angustiados son los padres de familia, que finalmente son los que hacen las tareas a cómo Dios les permite entender. No se trata de generar ansiedad y preocupación entre los padres de familia, para sumar el miedo y la depresión que trae consigo la pandemia. De qué se trata. De lograr que las familias alcancen la serenidad enmedio de la incertidumbre o de que las familias revienten la convivencia. Al interior de los hogares no todo son tareas. La convivencia en las familias depende de otros factores y estos también merecen una mayor atención. Sobre todo, bajo este aislamiento impuesto por la pandemia. Otras propuestas deberían de presentarse. En fin.

Hay que recordar que las madres de familia tienen además de atender las tareas deben preocuparse por los alimentos, la ropa, la limpieza, en fin. Ahora hay que agregar que deben saber manejar una computadora y además entrar a una plataforma. Los padres de familia regularmente se ocupan de llevar dinero a la casa y de proveer lo necesario. Todas estas condiciones son las que deben contemplarse en esta iniciativa de «aprender en casa». No reducirse estrictamente a las tareas escolares. Ya habrá tiempo para un mejor aprendizaje. Veremos.