Aunque inconforme, Marcelo pide unidad

Marco Alvarado / Diario de Chiapas

Marcelo Toledo Cruz, fundador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, y quien aspiraba a la candidatura al gobierno de Tuxtla Gutiérrez por este instituto político, reconoció su inconformidad con el método para seleccionar al candidato, no obstante, pidió que los militantes se mantengan unidos.

En una misiva que compartió desde su cuenta personal en Facebook, expresó que este movimiento es más que los cargos o puestos que buscan las personas que se acercan a él, aunque “el hecho de no vernos favorecidos y aunque no estemos de acuerdo con los métodos, no se trata de satisfacer un interés en particular”.

A título personal, pidió a los militantes que no olviden los objetivos para alcanzar los triunfos electorales que buscan para consolidar lo iniciado en 2018.

“Quiero manifestar mi agradecimiento a quienes desde un inicio me manifestaron su apoyo; es de reconocer el anhelo con el que participan y buscan la transformación de la historia política de México”, escribió en la carta pública dirigida a militantes y simpatizantes de este partido.