Comerciantes reportan aún bajas ventas

Javier Mendoza / Diario de Chiapas

En el inicio del último mes del año 2020, la situación económica no mejora y para muestra más pura, son las bajas ventas que se registran en los mercados del centro de la ciudad, en donde, en años anteriores, el mes de diciembre era esperado con ansias, ya que la derrama económica era mayor que la habitual.

En este año atípico por el paso de la pandemia de Covid-19, las cosas no van bien, ni para el cierre de año, en el que se esperan ventas medianas que logren, solamente mantener abiertos los comercios.

“No, pues este año no esperamos mucho realmente, hemos visto aumento en los productos de la canasta básica, como el tomate, el aguacate, ahora se dice que la tortilla subirá, pero, aunque suba, no hay dinero para comprar, las ventas siguen malas”, señaló don Jorge López, comerciante del giro de verduras en el mercado Pascasio Gamboa.

Señaló que a pesar de que en la última semana hay más movilidad y entra un poco más de gente a la central de abasto del centro de la ciudad, este número no se compara con otros años en estas fechas.

“No, para nada, no hay comparación, siempre en estas fechas, ya desde finales de noviembre ya se siente el cambio y que hay un poquito más de dinero, pero ahora, no, no se siente ese cambio o diferencia”, comentó.

Ahora, con la petición del Arzobispado de Tuxtla Gutiérrez, de hacer rezos en casa de la virgen de Guadalupe, y no ir a las visitas acostumbradas a la iglesia, también afecta a los comercios dedicados a este giro.

“No contábamos con que cerraran las puertas de la iglesia, y pues en una parte está bien para evitar contagios, pero en nuestro caso que vendemos flores, era un día bueno desde el 11 y 12 de diciembre, ahora, pues no será igual”, indicó doña Teresa Hernández, comerciante de flores.