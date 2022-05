Dan “alas” al edil de Tuxtla Gutiérrez

Ainer Marroquín / Diario de Chiapas

La elección consecutiva del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsóe Morales Vázquez, parece estar más que “cocinada”.

Pese a que aún está en fase el procedimiento especial sancionador IEPC/PE/Q/AGH/003/2020, iniciado en contra de Morales Vázquez por la comisión de violencia política contra la mujer en razón de género, el Instituto de Elecciones de Participación Ciudadana (IEPC) sometió a consideración dar o no asesoría al edil para contender en los próximos comicios por el mismo cargo.

En sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del IEPC determinó analizar para la próxima sesión si auxilia al alcalde de Tuxtla Gutiérrez con una consulta para que pueda separarse del cargo y buscar la elección consecutiva.

Mediante el oficio PM/CJM/0072/2021, el presidente municipal informó de los requerimientos y plazos para que se pueda separar del cargo e intente la reelección como edil de la capital chiapaneca, “Carlos Orsóe Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, realizar consulta respecto a diversas consideraciones para contender en reelección al cargo que ostenta”.

Por lo anterior, el consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, instruyó al secretario Ejecutivo del organismo electoral, Manuel Jiménez Dorantes, turnar la petición del presidente de Tuxtla a las áreas competentes para su análisis, para que el Consejo General razone para la próxima sesión si se aprueba o no la consulta planteada por el funcionario público.

“Instruyo al secretario ejecutivo para que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 88 numeral 4 fracciones 3, 15 y 25 de nuestro código comicial se turne estos documentos a las áreas respectivas para atenderlas conforme a derecho. En lo que se refiere al apartado 4.1 y 4.3 se someterá ya a consideración de este Consejo General en los puntos 10 y 11 de esta sesión; lo que tiene que ver con el asunto del apartado 4.2 y 4.4 se someterá a consideración del Consejo General en una próxima sesión que lleve a cabo este colegiado”, puntualizó.

SIN PARTIDO

De acuerdo con especialistas en materia electoral, Morales Vázquez no podría contender para la elección consecutiva para estos comicios, porque el Partido Encuentro Social (PES), el cual lo postuló en los comicios de 2018 ya desapareció, y pese a que éste fuera habilitado con otro nombre —Partido Encuentro Solidario— no podría darle la posibilidad de la reelección, ya que el nuevo instituto político, legalmente no tiene nada que ver con el otro.

Al anunciarse el deseo del alcalde, habitantes de la capital chiapaneca, reaccionaron en las redes sociales con un sinfín de quejas, donde la mayoría —bajo un lenguaje de zafiedad— exigieron al presidente municipal que concluya su gestión, porque no ha cumplido con sus promesas.