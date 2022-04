Evidencian lluvias obras mal hechas

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Las lluvias de 2021 han evidenciado la mala calidad de obras en infraestructura carretera de caminos intermunicipales, además de ser mal planeadas, las cuales han sido las primeras en presentar afectaciones de consideración en el estado de Chiapas.

Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, informó que en Venustiano Carranza, un puente improvisado a la altura de Laja Tendida fue arrastrado por la corriente, mientras que la carretera Pichucalco-Escopetazo a la altura del manzano entre los municipios de Solosuchiapa e Ixhuatán quedó intransitable y en otros caminos se presentaron socavones.

“Son las que se destruyen, caminos intermunicipales que no tienen ni sistemas de drenaje y alcantarillado, que no se hicieron con apego al reglamento de construcción con las lluvias que no son fuertes se han afectado”, explicó García Moreno.

Lo anterior derivado de las lluvias a causa del paso de las ondas tropicales 27 y 29, las cuales provocaron que municipios como Pichucalco, Ixtacomitán, Solosuchiapa e Ixhuatán y otros quedaran incomunicados luego de las intensas lluvias que azotaron a la región Norte de Chiapas.

Ante esta situación, las autoridades de Protección Civil del Estado, plantean la necesidad de una reconstrucción con una mejor planeación, con un mejor diseño de obra, con materiales de calidad, a fin de que estas obras resistan los embates de la naturaleza.