Informan avances al IEPC

M de R/ Diario de Chiapas

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en seguimiento a los trabajos para coadyuvar en la elección por Sistemas Normativos Indígenas de la renovación de las autoridades municipales de Oxchuc, realizó una reunión de trabajo en San Cristóbal de Las Casas, con el Órgano Electoral Comunitario (OECMO) de dicho municipio. La reunión estuvo organizada por la Comisión Provisional de Sistemas Normativos Indígenas, que preside la consejera electoral Sofía Margarita Sánchez Domínguez, y que integran los consejeros electorales Edmundo Henríquez Arellano y Guillermo Arturo Rojo Martínez. También estuvieron presentes las consejeras electorales Blanca Estela Parra Chávez, María Magdalena Vila Domínguez, Sofía Martínez De Castro León y el Secretario Ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes, así como las titulares de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y no Discriminación, María de los Ángeles Sánchez y Gloria Esther Mendoza Ledezma. Por parte del OECMO estuvieron presentes el presidente Belisario Méndez Gómez y catorce integrantes; dentro de los cuales se encuentra la Comisión de Quejas y Controversias del órgano comunitario, presidida por la Profesora Ernestina Santiz Gómez.

En dicha reunión, que se realizó en la Sala de Juntas del OECMO, manifestó encontrarse trabajando para avanzar en el proceso electivo y en el reajuste de una ruta que privilegie la participación de todas las personas pertenecientes al municipio de Oxchuc, a través de las y los representantes que se han nombrado en las comunidades. En sus diferentes intervenciones señalaron que han recorrido las diferentes comunidades para hacerles llegar la convocatoria, que el órgano electoral no se involucra con la política ni con la entrega de los apoyos de los programas sociales “nuestra única responsabilidad es organizar la elección de Oxchuc; no tenemos un sueldo, no recibimos nada a cambio, nuestras comunidades nos nombraron, confían en nosotros y tenemos el compromiso de contribuir a que estas elecciones se realicen sin manifestaciones de violencia, vamos a incluir y decir no al divisionismo al interior del pueblo de Oxchuc”.