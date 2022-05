ISSSTE debe a empleados

Edén Gómez Bernal/ Diario de Chiapas

Debido a la falta de pago de varias quincenas, trabajadores de bolsa de trabajo del hospital “Dr. Belisario Domínguez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la capital chiapaneca, se manifestaron afuera del nosocomio con la intención de que los directivos cumplan en cuanto a sus pagos.

Señalaron que son decenas de trabajadores de diversas áreas quienes se mantienen en esta situación, por lo que incluso no se les ha pagado más de 12 quincenas, lo que ha generado afectaciones a cada uno de ellos.

Refirieron que se ha tenido un diálogo constante con los directivos de este nosocomio, sin embargo, hasta el momento no han cumplido, por lo que no tuvieron otra alternativa que iniciar con esta manifestación a afuera de este hospital para que se les brinde la atención necesaria y se les pague, además de que se cumplan con algunos otros derechos que no se les da.

“Se han retenido pagos desde hace dos quincenas, algunos compañeros con más quincenas atrasadas tanto del área de trabajo social, radiólogos, personal médico, enfermeros, prácticamente todos los sectores tienen este problema”, denunciaron.

Afirmaron que no cuentan con el servicio médico, además de que no se les cumple en cuanto a sus pagos, señalando también que tienen temor por las represalias y la suspensión de pagos que se genera año con año en el mes de diciembre y se reactiva hasta el mes de marzo.

“En diciembre se suspenden los pagos por el tema del cambio de año y es hasta el mes de marzo cuando se reactivan, sin embargo, nosotros no dejamos de trabajar, ofrecemos los servicios que tenemos cada uno en sus áreas, por ello en la exigencia que se tenga por parte de los compañeros quienes estamos teniendo una afectación importante sobre todo porque tenemos que llevar el sustento a nuestras casas”, lamentaron al tiempo de mencionar que directivos y titulares del ISSSTE no atienden las necesidades de sus trabajadores, lo que ha propiciado que se tengan daños económicos.