No debo nada: Jorge Martínez

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Jorge Martínez, empresario, presidente municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, consideró que los ciudadanos no deben caer en la misma política de antes ni en los políticos de siempre, por lo que una alternativa son los cuadros nuevos.

Aseguró que actualmente es un político con las manos limpias, ya que no vive de la política ni de cargos públicos, afirmando que todo lo que ha logrado en su vida ha sido a base de esfuerzo.

Al ser cuestionado respecto al tema Morena, señaló que inicialmente con el registro de sus candidatos ha incumplido, puesto que pidieron prórrogas que no se les debió dar, además de que el no tener certeza de quién podría representarlos habla de los tejes y manejes al interior de dicho partido, aun cuando ya se dictaminó a Carlos Morales como su contrincante para el próximo periodo.

“Yo soy empresario y he aprendido que en tiempo y en forma se deben cumplir con los requerimientos, en este caso, de la autoridad electoral, por lo que habla de muchos partidos que no cumplieron y pidieron prórroga, ojalá esto no lo hagan en la campaña”, dijo.

Mencionó que no le debe a ningún político, tras ser señalado de ser un actor que pretende abonar a uno de los partidos que más ha desfalcado a Chiapas como es el PVEM, “hoy las cosas son distintas”, mencionó.

“Una cosa es que se haya utilizado al partido como herramienta para desfalcar y afectar a la entidad, sin embargo, hoy por hoy este partido está tomando nuevas directrices para ser un proyecto a favor de la gente y ser una alternativa para los chiapanecos”, afirmó.