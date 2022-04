No difundir noticias falsas, pide gobierno

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

Una de las prioridades que se ha tenido por parte de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno es concientizar a la sociedad en atender el llamado ante la contingencia que se vive por el Covid-19.

Sobre todo, a hacer entender que las acciones que se realizan son para beneficio de la sociedad y para atender las circunstancias que hoy afectan a la ciudadanía.

Las redes sociales han servido para informar, pero también para ser una plataforma de oportunistas y de la desinformación, quienes a través de la pandemia pretenden aprovecharse, tal es el caso de lo que sucede en la localidad de Ocozocoautla, en donde a través de videos y diversos mensajes se busca generar confusión y desinformar a la sociedad de esta localidad.

Principalmente por un usuario denominado “Chabeto”, un personaje que supuestamente pretende alcanzar un espacio político en las próximas elecciones en dicha localidad, lo que ha generado molestia e indignación y también habla de lo que muchos refieren como parte de la ignorancia de algunos sectores de la sociedad, ya que ha definido las fumigaciones en contra el dengue como algo peligroso y riesgoso para la gente.

En un video que tiene una duración aproximada de tres minutos, este personaje hace un llamado a la sociedad a no dejar que se fumigue; sin embargo, esto no abona absolutamente a nada, ya que sin fundamento alguno refiere que los químicos podrían ser riesgosos o que la mala práctica se debe a que están aprovechando la pandemia del Covid-19.

Ante esta circunstancia, el Gobierno del Estado a través de diversos comunicados y llamados, ha exhortado a la sociedad a no atender estas falsas noticias o mala información que no abona en lo absoluto a la sociedad chiapaneca, por lo que exhortó a los ciudadanos a mantenerse bien informados con líderes de opinión y medios confiables y no de oportunistas que únicamente se perfilan para buscar un puesto de elección popular.

Las autoridades seguirán trabajando en la fumigación para contrarrestar el dengue y evitar una segunda afectación ante la pandemia que se vive en Chiapas, por lo que hay que estar atentos.