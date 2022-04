Piden justicia para Juanma

Francisco Mendoza / Diario de Chiapas

El 19 de agosto de 2020, Juan Manuel Gómez González de 38 años de edad, salió de su domicilio por la mañana, ubicado en la colonia 24 de Junio al norte oriente de la capital chiapaneca, iba acompañado de un hombre. Esa fue la última ocasión que a Juanma se le vio con vida.

El pasado mes de octubre, la Fiscalía General del Estado, encontró a las afueras de Tuxtla Gutiérrez el cuerpo sin vida, no identificable hasta ese momento de una persona.

Meses después, en febrero, las autoridades notificaron a la familia que los restos encontrados el 5 de octubre habían salido positivos de ADN con el papá de Juan Manuel.

Ivonne Gómez González, hermana de Juanma, señaló que las autoridades han dejado en carpeta muerta el caso de su hermano, ya que ahora han puesto pretextos como la falta de personal para evitar trabajar en el caso.

“Realmente la poca labor de la policía es la que hace que me moleste y me manifieste, para hacer el caso más público; si en su momento se hubiese hecho una investigación o hubiesen buscado realmente bien, se hubiera encontrado el cuerpo identificable, no ya al momento que fueran huesos”.

La petición es que el caso continúe abierto y sean capturados los responsables del homicidio de Juan Manuel Gómez; “si no hicieron el trabajo (autoridades) cuando estaba desaparecido, que por lo menos nos ayuden a resolver esto y que no sea un caso más de impunidad”.

La hermana del ahora difunto solicitó desde el mes de enero audiencia con el gobernador y nunca le han contestado, “de igual manera pedimos audiencia con Llaven en su momento y ahora con Olaf y ninguno de ellos me ha atendido”.

Finalmente, pidieron a las autoridades pertinentes hacer caso de esta petición, ya que la familia exige que se esclarezca la muerte de Juanma y se le brinde justicia a los dos hijos que dejó.