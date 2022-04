PRI-PAN-PRD tienen todo para ganar

Edén Gómez Bernal / Marco Alvarado/ Diario de Chiapas

Rubén Zuarth Esquinca, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas, aseguró que tienen todo para ganar en las próximas elecciones.

“Sin duda será un proceso importante, intermedio, donde se trabaja para conquistar los espacios de representación política, se ha cumplido con el primer plazo, con los primeros registros de nuestros candidatos, por lo que la expectativa es grande”, dijo.

Señaló que como instituto político y ahora que se mantienen integrando la coalición “Va por México”, registraron a candidatos en los 24 distritos en los que se está con esta alianza, y en los 32 municipios donde se irá solos, se ha cumplido al cien por ciento, por lo que se prevé tener la confianza de nueva cuenta de la sociedad misma.

Expresó que el 2018 fue un año difícil para el PRI, ya que no se cuenta con suficientes diputados locales y en su caso ningún diputado federal, “yo les contesto que no se tenía representatividad, de ahí partimos, y podemos decir que se ganó la primera batalla que es el registro de varios de los candidatos, cuando en otros años no se hizo, hemos ganado la primera batalla por eso que tengamos alta expectativa”, expresó.

ERRORES DE MORENA BENEFICIAN A LA ALIANZA

Que Morena tenga como candidato a un “perfil frustrado” del que los tuxtlecos ya conocen los yerros cometidos, es lo mejor que pudo pasar para esta contienda electoral, opinó Carlos Palomeque Archila, dirigente estatal del PAN.

Confió en que la votación del 6 de junio favorecerá a la alianza de los partidos PRI, PAN y PRD, sobre todo en las actuales condiciones de la capital, donde los malos resultados del gobierno actual son evidentes.

“Con ese candidato no hay chance para especular, creo que lo mejor que le pudo pasar a Tuxtla para lograr un cambio es que eligieran a un perfil frustrado que busca reelegirse”, agregó.

Dijo que, con esa carta de presentación, los tuxtlecos tienen mejores elementos para decidir en la próxima elección, buscando un candidato competitivo que, además, tenga elementos para gobernar.

La coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), denominada “Va por Tuxtla”, decidió que fuera Willy Ochoa Gallegos el que los represente e intente recuperar la presidencia municipal, un perfil al que Palomeque respaldó y presentó como la opción más realista que se presenta para gobernar a Tuxtla y evitar que la capital continúe con la inseguridad, pérdida de empleo y rumbo, como sucede actualmente.