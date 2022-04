Provoca socavón fractura a ciudadano

Ainer González/ Diario de Chiapas

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez -que preside Carlos Morales Vázquez-, no repera, no aporta, no atiende, pero sí desgracia la vida de las y los habitantes de la ciudad.

Ariam Dessiré Blaguy Cordero denunció públicamente este viernes 11 de septiembre que su cónyuge sufrió un accidente el pasado 8 cuando circulaba en motocicleta sobre la calzada Señor del Pozo del fraccionamiento Los Pájaros, y al no percatarse de la existencia de un socavón en la vialidad sufrió una severa lesión, tras caer el vehículo motorizado.

Indicó que debido a este incidente su pareja sufre de una fractura-luxación de tibia, por lo que será intervenido quirúrgicamente.

Precisó que durante ese día su esposo trabajaba repartiendo alimentos, labor que desempeña desde hace unos meses para sacar adelante a su familia, pero que, ante tal incidente, el municipio no hizo lo mínimo por auxiliarlo.

En este sentido, Blaguy Cordero indicó que su esposo no tiene un sueldo fijo y mucho menos prestaciones o servicio médico, por ello solicitó el apoyo para solventar gastos médicos o bien, que las autoridades municipales se hagan cargo de los gastos médicos, ya que el accidente fue provocado debido al pésimo estado de las calles en la capital.

“Como un día anterior llovió hizo que se deslavara mucho, él me explica que hay una parte de concreto hidráulico y una parte de cemento y está en desnivel y está muy profundo, cuando cayó en el bache perdió el control de la moto y trató de no estamparse contra el vehículo”, explicó Dessiré Blaguy Cordero, esposa del lesionado.

En consecuencia, refirió que su esposo cuenta con un seguro que él adquirió al comenzar a trabajar como repartidor; sin embargo, éste cubre gastos menores, por ello teme, que para su intervención quirúrgica necesiten más dinero del que ellos puedan costear, por ello si alguien quiere apoyarlos para solventar los gastos de operación pueden depositar a la siguiente cuenta: 4213 1661 2093 2060 a nombre de Ariam Dessiré Blaguy Cordero.