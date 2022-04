Sin condiciones para retornar a las aulas

Agencia ReporteCiudadano/ Diario de Chiapas

Ante el nuevo llamado que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para el retorno a clases presenciales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) también expresó su oposición asegurando que no hay condiciones para un retorno seguro a las aulas.

El presidente de México, comentó en una de las conferencias que las y los maestros están cómodos recibiendo su dinero en casa, ante la falta de un regreso a las aulas, en medio de la pandemia por COVID-19.

Desde el inicio del ciclo escolar 2021-2022 la postura del mandatario ha sido que, llueve, truene o relampaguee, estudiantes deben ir a clases presenciales.

De manera textual expresó que: “Está muy cómo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, y nos vamos acostumbrar a eso, todo eso significa atraso”.

En contraparte, José Luis Escobar Pérez, integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de la CNTE, expuso que, la CNTE ha dado a conocer en diferentes ocasiones que las autoridades no han dado las condiciones necesarias para un regreso seguro, ni se ha invertido en garantizar agua potable, dotar de jabón a escuelas, o construir baños dignos, ni ha dotado de cubrebocas, gel o tapetes sanitizantes.

“Lamentamos que el Presidente con la investidura que tiene, se sume al linchamiento. Nunca se dejó de trabajar, aún a costa del salario del maestro, él pagó su internet, él pagó su WhatsApp, él pagó sus cuadernillos, y los muchachos han sido atendidos en la medida de lo posible”, expresó.

Recordó que, existen escuelas en Chiapas que no cuentan con los servicios básicos, y son las que no han dejado de dar clases, pues al no tener acceso a las tecnologías, los maestros se han visto en la necesidad de ir a estos lugares para revisar las actividades y verificar personalmente el avance de los alumnos, por estas razones, dijo, los señalamientos hacia los docentes, no son adecuados.