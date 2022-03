Transportistas piden igualdad de criterio

Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas

De nueva cuenta, autoridades del ayuntamiento capitalino han sido señaladas, ahora por transportistas del capital del estado, que señalan de forma directa a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal a cargo de Josu Andoni Palacios, puesto que al parecer tiene a sectores transportistas “consentidos”.

Denunciaron que varias terminales de largo y corto recorrido fueron clausuradas sobre el bulevar Ángel Albino Corzo, ya que no cumplen con las disposiciones correspondientes para poder operar, de hecho, ninguna terminal de transporte, sin embargo, al parecer por influyentísimos han sido seleccionadas algunas empresas para que las dejen operar.

Los transportistas señalaron que es correcta la clausura del establecimiento perteneciente a “Auto líneas Premier San Cristóbal, esto por no contar con factibilidad de uso y destino de suelo como de la licencia de funcionamiento, sin embargo, señalaron que debe ser pareja la cosa, ya que afirman se está dejando funcionar y laborar a empresas que tampoco cuentan con los permisos correspondientes.

Afirmaron que han iniciado con los trámites correspondientes para dichos permisos, sin embargo, hasta ahora no los han podido conseguir, pero también dijeron que el dejar funcionar a unas empresas y a otras no, deja en claro que “La Cancha”, no es la misma. Esto ha propiciado que empresas dedicadas al transporte de largo y corto recorrido, sigan operando aún con la clausura. Señalaron que transporte como Avisa, Ciudad Colonial, y Toctic Otez, están laborando ante esta situación, por lo que han exhortado a las autoridades encargadas del ayuntamiento, a que sea parejo.