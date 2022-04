Vacunación avanza con éxito

A. Marroquín / Diario de Chiapas

Muchos esperaron desde el jueves, otros desde la madrugada del viernes, pero al fin consiguieron la dosis anti COVID-19.

Este viernes 12 de marzo se reactivaron los puntos de vacunación anti covid en Tuxtla Gutiérrez, donde además, se amplió la cobertura en los municipios de la región Soconusco. Uno de los puntos fue la Primaria “Gustavo Díaz Ordaz, en donde la población comenzó a realizar largas filas desde la tarde del jueves 11 de marzo, logrando obtener las primeras fichas para su aplicación, misma que comenzó a las 8:00 horas de este viernes.

“Aquí sí hay organización, nos dieron ficha desde anoche y han pasado diciendo constantemente que no pierdan la ficha, que tengan los papeles… fui a la Misión, no alcancé, fui al CBETIS, no alcancé y en Caña Hueca me fue peor, estuvimos desde las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde nos dijeron que no había vacuna”.

Sin embargo, este viernes, tan solo en los primeros 30 minutos, en cada uno de los puntos de vacunación ya se había aplicado el reactivo a más de cien personas y es que, de acuerdo al protocolo, pasarían para su registro, aplicación y recuperación en bloques de 300 adultos mayores.

“Todo fue muy bueno, no sentí ningún dolor, nada más que el piquete leve y hasta ahorita me siento muy bien y estoy contenta de haber recibido mi primera dosis”, declaró una beneficiada.

Quienes recibieron la vacuna este viernes, deberían estar recibiendo la consiguiente el 2 de abril, o al menos así se los indicó el mismo personal de la Secretaría de Salud estatal.

De acuerdo a la versión de los mismos beneficiados, había mayor control y organización, comparado con los primeros días de la aplicación de esta vacuna, además de que nuevamente las personas en sillas de ruedas o con alguna discapacidad eran prioridad para la aplicación de la misma.

“Hoy sí está bien comparado con el miércoles que vine y la verdad no, hoy si están pasando rápido, mejor organizado”, puntualizó una persona entrevistada