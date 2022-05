Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Aburto, la nueva cortina de humo

Por si aún le faltaban temas irrelevantes a Rosa Ícela Rodríguez la SSPC para desviar su responsabilidad frente a la violencia en todos los estados de la república, ahora su espacio está dedicado a hablar sobre los DH de Mario Aburto, el asesino material de Donaldo Colosio. Inaudito que el gobierno esté concentrado en buscar que más puede revolver en el presente de un pasado ya juzgado y sentenciado. Patológico escudriñar las tragedias de nuestra historia contemporánea incluyendo la conquista para seguir dividiendo al país entre ignorantes y los que no lo son. Éste ya no es un tema de Fifís y Amlovers, es un tema de lograr credibilidad con otros datos, aquellos que construyen, que maquillan, que inventan de acuerdo a una consigna, aquellos datos con los que cada vez se aleja más de la gente que le cuestiona, le evidencia y lo confronta, aquella capaz de leer una realidad totalmente ajena entre lo que pasa en la burbuja presidencial y en las calles, en el trabajo, en el mercado, en la cuentas de luz y gasolina, en los servicios médicos públicos, en un restaurante donde las balas en cualquier momento pueden matarte. Esa es la verdadera división entre mexicanos, los que aún le creen, los que le creyeron, pero no le creerán nunca más y los que nunca le han creído. ¿Qué busca el presidente con este discurso? ¿Qué hay de fondo al proponer protección a Aburto si le da otra versión a la que todo México conoce y no desea más saber? Veintisiete años han pasado de esta tragedia que sacudió a México, veintisiete años en los que Salinas fue juzgado públicamente como el autor intelectual. Veintisiete años en los que han pasado muchas cosas que hoy siguen teniendo al pueblo de México en la ignorancia, la impunidad y a millones en la pobreza. Nada ha cambiado ni cambiará si hoy manipula a la gente con sus otros datos, hoy sólo sabemos que Colosio pasó a la historia como un Mártir que tal vez, en el ideario popular, hubiera cambiado el rumbo a favor de México. ¿Por qué el Presidente se afana en buscar lo que nunca podrá juzgar y sí permite la impunidad en lo que sí puede juzgar? Ahí tiene a Emilio Lozoya, disfrutando, no de un restaurante de lujo, eso es irrelevante, disfrutando de su libertad, disfrutando del privilegio de ser más audaz que el mismo fiscal al que ha tenido dando palos de ciego a las declaraciones de un criminal confeso. Ahora ¿qué quiere saber de Aburto Martínez? ¿Qué quiere el fiscal que diga? ¿Qué se les antoja escuchar? ¿Qué de tantas historias que podría contar les puede servir? Lo cierto es que es otra cortina de humo para no hablar de los cientos de miles de muertos que van en su administración, de los pueblos controlados por narcos, del Estado Fallido en el que se está convirtiendo esta administración. De los desplantes en los que caen por desesperación sus funcionarios al comparecer frente al senado por los señalamientos de inacción, corrupción y falta de resultados. De más del millón de muertos que contabilizó el INEGI en el 2020 en donde el 92% de ellos son atribuidos a problemas relacionados con la salud, derivado de un mal manejo de la pandemia, de la falta de personal y de la falta de insumos hospitalarios. Otra cortina de humo para no hablar de las denuncias por falta de mantenimiento y recursos en todos los servicios del país, carreteras, aeropuertos, hospitales, edificios públicos, parques, electricidad, presas y lo que se acumule esta semana. Cortina de humo que sólo les impide ver a aquella otra mitad de ciudadanos que aún quieren creerle.

DE IMAGINARIA

Alentador para una obra del Ejército Mexicano que las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús contemplen ya la venta de boletos a partir del mes de marzo del 2022. La seguridad de que estará listo el Aeropuerto Felipe Ángeles para ese tiempo reitera la confianza que se le tiene a la institución.