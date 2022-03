Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Campesinos pertenecientes a la OCEZ exigen justicia

Luego de pedir de manera respetuosa al gobernador mayor acción y menos discursos como moda sexenal, la organización OCEZ Casa del Pueblo y OCEZ RC, ya desde hace varios meses han estado solicitando a las autoridades la aplicación de la justicia sin distingos. “Denunciamos públicamente la delincuencia organizada está encabezada por Alejandro “CR”, Mejor conocido con el mote de el Coyote, quien ha sido el cabecilla principal de la delincuencia y por haber enviado a agredir a nuestros compañeros campesinos, entre los cuales resaltaron, como el que sufrió el ejido San Isidro los Laureles, donde perdió la vida el compañero Jesús Solórzano Díaz y herido el compañero Manuel de Jesús Guillén Vázquez, quienes defendían sus derechos y no dejarse intimidar, ni ser sometidos por esos delincuentes que son protegidos por cuerpos policiacos de la región y otros de sus cómplices, como la tal Gloria Margarita “VP”, la cual -dijeron- desvió los recursos del DIF para financiar la campaña del remedo de político Toño Orantes, actual presidente de Las Rosas donde han creado un feudo y dominio en Socoltenango y parte de Carranza. Esperamos que el gobernador -dijeron- tome en cuenta nuestras denuncias y ordene a sus funcionaros de impartición de justicia aplicar todo el peso de la ley contra esos bandidos que traen asoleada a la población, acotaron…ver para comentar

VAMOS A FORTALECER LOS VALORES DE NUESTROS HOGARES: GGC…

Luego de hacer un llamado a la ciudadanía a fomentar y fortalecer los valores en casa y poner un alto a cualquier conducta que atente contra la integridad de mujeres, niñas y niños de Chiapas. la presidenta del Voluntariado “Siempre al lado de la gente”, Lupita Gómez Casanova, acompañada de la titular de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer», que se festejó hace unos días Gómez Casanova indicó; “Los invitó a erradicar la violencia en los hogares, a vivir en paz y con respeto, no más violencia, juntos vamos a cerrarle la puerta a este flagelo”. Al hacer uso de la palabra la titular de la Fundación Internacional Granito de Arena, Elena Torres Villanueva, manifestó su gratitud por la visita de la presidenta del Voluntariado para conocer y sumarse a las acciones que llevan a cabo de prevención y tratamiento del abuso infantil, destacando que trabajarán en coordinación para procurar el desarrollo de grupos en situación de vulnerabilidad…Ver para comentar

NUEVA VARIANTE DEL COVID-ÓMICRON MAS MORTAL ¡A CUIDARSE!…

Después que se pensaba que ya habíamos librado la pandemia provocada por el Covid-19, ahora resulta que ya empezó a darse una nueva variante denominada Ómicron, El mundo entero muestra su preocupación por esa variante de la COVID-19 que ha resultado altamente contagiosa. Según algunos investigadores médicos han dicho que han recopilado la información especializada más reciente para responder a algunas de las preguntas más frecuentes en torno a esta nueva variante. La variante Ómicron de la COVID-19 presenta un elevado aumento de la transmisibilidad y de la capacidad de causar una forma grave de la enfermedad, motivo por el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ha clasificado como "variante preocupante". En las zonas donde ha surgido, esta variante del "coronavirus" -dicen- se propaga con facilidad y rapidez entre la población. Cuando un virus circula ampliamente y causa numerosas infecciones, aumenta la probabilidad de que el virus mute. Cuantas más oportunidades tenga un virus de propagarse, más oportunidades tendrá de sufrir cambios. Los expertos monitorean constantemente las nuevas variantes del coronavirus que causa la COVID-19 para ver si se propagan más fácilmente, causan una enfermedad más grave o si podrían tener un impacto en la efectividad de las medidas de salud pública o las vacunas. La mejor manera de limitar la transmisión de la COVID-19 es que las personas reciban la vacuna cuando esté disponible y seguir las recomendaciones para prevenir la propagación del virus, incluido el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y mantener los espacios interiores bien ventilados. la variante ÓMICRON es muy contagiosa, con un potencial que llega a duplicar la capacidad de contagio respecto a otras variantes anteriores. No obstante, para protegerse de ella, se pueden seguir empleando medidas ya conocidas, como evitar espacios concurridos, mantener la distancia física y llevar mascarillas. La gente se pregunta que, si las vacunas que se pusieron contra el Covid 19 también son buenas o eficaces contra la nueva variante, y según algunos doctores indican que, Sí, las vacunas contra la COVID-19 que cuentan con la aprobación de la OMS también son muy eficaces para prevenir enfermedades graves y mortales y, por consiguiente, para combatir la variante ÓMICRON. Así pues, se recomienda que cuando la vacuna esté disponible, asegúrese de vacunarte. En los casos de vacunas que requieren dos dosis, es importante que recibas la administración completa para garantizar la máxima protección. Si bien las vacunas protegen a la mayoría de las personas frente a diversas enfermedades, también es cierto que ninguna es 100% eficaz. Esto significa que un bajo índice de personas vacunadas podría infectarse de la COVID-19. Es lo que se conoce como "infección posvacunación". Sin embargo, es probable que la pequeña cantidad de personas vacunadas que se infectan presenten síntomas más leves. Por todos estos motivos, es importante tomar precauciones adicionales en zonas donde haya un alto nivel de transmisión de la COVID-19, incluso si estás vacunado. Si has recibido la administración completa y aun así presentas síntomas de la COVID-19, debes contactar con tu médico para que valore si debes realizarte la prueba. Así es que no hay que bajara la guardia y a cuidarnos todos…