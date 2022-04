Comentarios Políticos

Armando Domínguez

Cecilia Flores, entrega buenas cuentas a Rutilio Escandón

En Palacio Nacional, al gobernador Rutilio Escandón le fue reconocido que Chiapas se mantiene seguro. El mandatario estatal fue recibido por Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, y Rosa Ícela Rodríguez, secretaria de seguridad, con quienes evaluó las estrategias de seguridad implementadas en la entidad. Acompañado del fiscal Olaf Gómez y la comisaria Gabriela Zepeda, al gobernador le reconocieron que mantiene a nuestra entidad como segundo lugar nacional en registrar la menor tasa de incidencia delictiva de alto impacto y delitos generales; todos los días, mediante la Mesa de Seguridad, tenemos conocimiento oportuno del panorama estatal”, refirió. Para lograr que Chiapas se mantenga en paz, el gobernador destacó el trabajo interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y agradeció el apoyo de la Federación en todas las acciones, bien por Chiapas, y por el mandatario chiapaneco Escandón Cadenas, que coadyuva para que el Estado avance en seguridad. Bien.

Luego de la Jornada electoral efectuada el pasado 6 de junio el alcalde con licencia Mariano Guadalupe Rosales Zuarth, recibió constancia de mayoría de votos y validación de la elección a la presidencia municipal de Villaflores para el período 2021-2024. Cabe destacar que el alcalde reelecto logró salir triunfador en el proceso electoral pasado con al menos 30 mil votos, lo que demuestra que su triunfo es inobjetable y democrático. En sus primeras palabras vertidas por el presidente reelecto de Villaflores Mariano Rosales Zuarth fue claro al manifestar que en Villaflores la gente salió a votar por la mejor propuesta y esa fue la nuestra y no les vamos a fallar. Agregó el alcalde reelecto que esa confianza depositada en su proyecto tendrá sus recompensas porque vamos a darle a Villaflores lo que históricamente le pertenece con el apoyo del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a quienes le refrendamos desde este girón de tierra nuestra solidaridad para continuar trabajando bajo sus directrices. Al final acotó: NO me queda más que agradecer a mi familia, amigos, compadres, y sobre todo a ustedes amigos lectores por brindarme nuevamente su confianza y yo les reitero mis respetos y les aseguro que no les vamos a fallar. Nadita.

Cecilia Flores, ha devuelto credibilidad a la Secretaría General de Gobierno en Chiapas. Sabemos que hay mucho trabajo por delante, que hay todavía muchos dilemas y conflictos que deben resolverse. Sin embargo, nadie podrá negar que desde que ella tomó las riendas de la institución ha habido desde el gobierno una interlocución más abierta con todas las fuerzas políticas que divergen y convergen en el estado. Lo cual ha permitido la solución de diversos conflictos, la toma de acuerdos y una mejora considerable en el humor social de los chiapanecos. Dicho en otras palabras, la secretaria ha podido dar mayores garantías de gobernabilidad. Insisto: falta mucho por hacer todavía, pero lo avanzado hasta ahora es muy significativo y crucial para la gobernanza. También hay que notar que la funcionaria no se ha extraviado en las ambiciones intrínsecas del poder. No ha abusado de su autoridad y tampoco se le ha visto utilizar su posición para obtener beneficios personales. Todo lo contrario, se ha enfocado en cumplir con su misión. Cecilia Flores, siempre una entidad garante de la gobernanza, que buscará armonía y conciliación a través de la buena ejecución de la política interna; no es un instrumento para represión y la persecución política, destinada a satisfacer los caprichos más deleznables sino para entregar buenas cuentas al gobernador en turno, por ello habría que valorar el trabajo político que ha venido realizando Cecilia Flores. Enhorabuena.

Para finalizar…

La grilla barata, arrabalera y perversa que se ha iniciado contra el senador Manuel Velasco Coello, no es más producto de las frustraciones de los eternos enemigos de la democracia, que no conciben una realidad en la que el popular Güero ha demostrado sus buenos oficios y tablas políticas. Manuel Velasco cuando fungió como gobernador del estado, dio plena confianza y certeza, ayudó a diversos actores políticos para que le sirvieran a Chiapas, pero, algunos se confundieron y se sirvieron con la cuchara grande, a ellos, esos perversos malandrines que tuvieron la oportunidad de hacer algo por nuestra entidad y que abusaron de la nobleza del ex gobernador chiapaneco se les debe fincar responsabilidades, al Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Velasco Coello, no se le puede juzgar por haber otorgado confianza a esos políticos que llegaron con una mano atrás y salieron vestidos con elegancia. Lo que el SAT encontró sobre empresas fantasmas y facturas apócrifas no es responsabilidad del senador MVC, que ya ha dado la cara diciendo que si uno de sus ex colaboradores hizo mal uso de los recursos o cometió algún ilícito tendrá que pagar sus culpas. Y no es que el legislador federal se esté o quiera lavarse las manos, pero una cosa muy clara, es que algunas personas a la que les dio confianza equivocaron el camino y abusaron de esa confianza que el ex gobernador y hoy senador del Verde les confirió. A esa gente como el ex titular de Obras Públicas y del INIFECH, entre otros que se hicieron millonarios de la noche a la mañana deben ser juzgados por que abusaron de la confianza que se les ofreció. Pero la federación debe aplicar la ley contra esos personajes y corruptos ex funcionarios. Los que no son de Chiapas, hablan porque no conocen al senador Velasco, y menos que sepan que hizo por los chiapanecos, caminos saca cosechas, apoyo carretero, viviendas, electrificación, agua, mejores servicios, más apoyo al campo, a las madres solteras, adultos mayores, entre otras múltiples obras sociales que dejó, los que equivocaron el camino y se inclinaron por hacerse millonarios a costa de los recursos y erigir empresas y constructoras fantasmas a esos sin piedad todo el peso de la ley por corruptos. Y como dijo el senador Manuel Velasco, que las elecciones pasadas nos sirvan para unir a nuestro país y no para dividirlo, y que entendamos que la lucha no es entre hermanos y mucho menos entre mexicanos; una vez pasadas las elecciones todos debemos trabajar más unidos con un objetivo en común: ¡El futuro de México!, y no estar enlodando la imagen del ex gobernador Manuel Velasco. Escuchen.

¿Cómo ve?

Así las cosas…