Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Chiapas con yacimientos propios de Litio; el petróleo del futuro se nacionalizará

En las últimas semanas la principal noticia en Palacio Nacional y difundida por “La mañanera”, es que México es un país con grandes yacimientos de litio, y que será un potencial para nuestro país porque se nacionalizara, y será únicamente una economía para los mexicanos, y todo empezó muy silenciosamente tras el hallazgo, en 2019, del mayor yacimiento de litio a nivel internacional —ubicado en Bacadéhuachi, Sonora—, donde ya se hablaba de que México podría convertirse en uno de los exportadores de este elemento químico más importantes de América Latina. El litio se ha convertido en un mineral estratégico para la elaboración de baterías.

En México se estima que el mayor yacimiento de litio se ubica en el estado de Sonora, con reservas de aproximadamente 243.8 millones de toneladas. La empresa británica Bacanora Lithium y la china Ganfeng Lithium desarrollan el proyecto Sonora Lithium en el que se invertirán alrededor de 420 millones de dólares. Es empleado en múltiples dispositivos como cámaras fotográficas, laptops, teléfonos celulares, entre otros. El litio es considerado el “petróleo del futuro” por su creciente uso en la elaboración de baterías para autos eléctricos, sus aplicaciones en la industria del aluminio, vidrio, cerámica, etcétera.

Aunque muchos criticaron este tipo de noticias a finales del año pasado pero estas primeras semanas del 2022, volvió a repetirse un sinfín de veces de que “El litio se nacionalizara” y levanto debate porque el otro país que cuenta con yacimientos de litio son los depósitos de Salar de Uyuni en Bolivia, y que mucho tuvo que ver Evo Morales conque el Litio se le podría vender a cualquier país que lo desee pero el gobierno y se creyó al principio que por ahí iba la idea de México con el Presidente López Obrador que tiene mucha querencia y afecto con Bolivia y especialmente con Evo Morales, que su primer comprador escogido fue China después Rusia. ¿Querrá esto México?

Desde el 2019, el propio subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, expresó que potenciales inversionistas de al menos cinco países han manifestado su interés a México para incursionar en la naciente industria. Sin embargo, estas transacciones comerciales se echaron a la basura y el Litio se nacionaliza. porque así lo dice el Presidente AMLO-y se venderá a quien diga el gobierno mexicano y ya no muchas empresas estadounidenses, canadienses, alemanes y Reino Unido, que son las que tenían un entrelazamiento minero y comercial con la tercera trasformación llámense gobiernos priísta y panistas, o más bien neoliberales o conservadores y para el pueblo los fifís. Ahora el Litio se venderá más para China y Rusia; pues donde no va andar enojado el Presidente Joe Biden. Lo cierto es que México sigue jugando a las vencidas con los Estados Unidos a pesar de los magullones de callos que nos vienen dando y todavía no entiende. Pero, en fin, ya lo dijeron que no son iguales a los de antes. En fin.

Buena noticia: Chiapas, entre las entidades con yacimientos de litio

Se Invertirán 55 millones de pesos en la exploración de mineral

Sin embargo ayer hubo otra noticia y que se reprodujo en Diario de Chiapas, de que en la República Mexicana 18 entidades federativas cuentan con yacimientos de litio, siendo el estado de Sonora el que se encuentra en primer lugar, de acuerdo a estimaciones del Servicio Geológico Mexicano (SGM).Escrito por Cristina Herrera, se dijo que” La semana pasada, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se creará una empresa del Estado que se encargará de la explotación del mineral considerado como el petróleo del futuro, ello por su relevancia en la movilidad de los autos eléctricos. El Servicio Geológico Mexicano detalló que los estados en México que tienen yacimientos de litio son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En octubre de 2021, Flor de María Harp, directora del organismo, adelantó que el gobierno pretende invertir 55 millones de pesos en la exploración del mineral en los próximos dos años, ello a fin de hallar un yacimiento económicamente rentable en alguna de las localidades en las que se han localizado. Según los datos del SGM, Sonora es el estado en el país con el mayor número de localidades con presencia de litio, sumando un total de 13 hasta ahora. Entre estas se encuentra la de Bacadéhuachi, controlada por Bacanora Lithium.

Litio será del Estado de Mexicano dice el Presidente López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que, uno de los mayores propósitos de la reforma eléctrica que está impulsando, además de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es asegurar que el litio sea explotado por el Estado mexicano.

“El tema del litio, que es importantísimo, porque es un mineral estratégico ¿Cómo estará la situación del litio? Qué una de estas dependencias que crearon los neoliberales corruptos, la llamada Comisión de Competencia Económica, llamaron para proteger para proteger a las empresas y afianzar la privatización, acaba de autorizar que se lleve a cabo una operación donde una mina, en Bacanora, Sonora, pase a ser propiedad del gobierno chino”, mencionó el mandatario federal a finales de enero del presente año.

En este sentido, el presidente López Obrador reprochó el que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) exhortó a la privatización del litio, autorizando a empresas extranjeras a extraerlo.

Rapiditas. – Para este sábado 12, se llevará la presentación en Tapachula de su libro “Alpinista de sueños” (Los 8 poderes del emprendedor) de la autora Paty Armendáriz, donde participan como presentadores de este importante volumen el licenciando José Antonio Aguilar Bodegas, el dirigente de la Coparmex-Costa de Chiapas Pascual Necochea Valdez y el empresario Manolo Pariente. La primera presentación de este libro de la también diputada federal se hizo en la Feria internacional de Guadalajara con un éxito arrollador…El Ayuntamiento de San Fernando, que encabeza Juan Antonio Castillejos Castellanos, trascendió está bajo el ojo de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) por presuntos desfalcos a la Hacienda Pública que rondan los más de 17 millones de pesos. Por incumplimientos, irregularidades, duplicidad de pagos y otros más, la ASE reveló en el Informe Individual de Auditoría ASE/OAC/037/2021 de la Cuenta Pública 2020, que el Ayuntamiento de San Fernando presentó en ese año 14 observaciones de tipo económico por un importe de 17 millones 344 mil 387 pesos con 78 centavos, donde los mayores perjuicios se localizan en las asignaciones del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF). Problema en puerta…La boda de la maestra Esther Gordillo de 77 años de edad, y el joven abogado Luis Antonio Laguna de 36 años, muestra a México, que el amor no tiene edad. Una noticia que muestra el poder del sentimiento humano…Dixe.