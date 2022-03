Ronda Política

Víctor Lara

Contaminación, Veolia y Proactiva asunto presidencial

Excelente la participación del periodista Bernardino Toscano en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador Denuncia contaminación de Veolia y Proactiva

El presidente se comprometió a investigar a fondo a través de la secretaría de gobernación y de Medio Ambiente.

Es la primera vez que un periodista chiapaneco expone un problema de impacto social con daños irreversibles.

Bien por qué investigarán acera del exilio de mi amigo Héctor Montesinos precisamente por el mismo tema.

Mi reconocimiento al buen chinito Toscano; transcribo la versión estenográfica:

Gracias señor presidente, buenos días, José Bernardino toscano de Mural Chiapas, más que nada es una denuncia de salud pública que vengo a denunciar aquí para que se intervenga directamente de la presidencia de la república, una empresa llamada VEOLIA PROACTIVA se encuentra contaminando los mantos freáticos que incluso ya le valió una recomendación de la interamericana de derechos humanos al estado mexicano para que se intervengan en virtud que en 10 años más o menos se han muerto 21 personas por contaminación entre ellos 11 menores y que uno de sus defensores ha sido hostigado, incluso se fue a vivir a Mérida Yucatán: Héctor montesinos y que esta empresa ha sido protegida desde el sexenio del ahorita cónsul en Orlando, e incluso por el propio presidente municipal actual Carlos Orsoe Morales Vázquez que fue secretario de medio ambiente en el sexenio pasado y que ahorita se encuentra contaminando una parte de los mantos freáticos y que incluso contamina también el cañón del sumidero y que las autoridades no han querido hacer nada incluso la FGR semarnart Profeco Conagua y que ahorita toda la familia de Héctor Montesinos se encuentra amenazada, se cree que es el presidente municipal actual y que se encuentra viviendo ahorita en Mérida el pide que presidencia de la republica intervenga.

Contesta AMLO – si vamos a intervenir ahora mismo le vamos a pedir a Alejandro Encinas que establezca comunicación con él y va a darnos un informe sobre esta situación de contaminación posible la secretaria de medio ambiente María Luisa albores te va a hacer llegar el informe y van a actuar de inmediato si hay contaminación, ¿de acuerdo?

-Gracias señor presidente.

Esperemos que haya una intervención y se dé una buena investigación real, que les permita tener la certeza de la contaminación ambiental en Tuxtla.

Anaya acusa que AMLO lo «quiere meter a la cárcel»; el presidente lo niega y pide que no huya…

Ricardo Anaya Cortés aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo a la cárcel “con mentiras y dos testigos balines”, debido a que le “estorba” para sus planes de sucesión en 2024.

En un video publicado en sus redes sociales, el panista acusó una persecución política en su contra, y aseguró que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo.

“López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, dijo Anaya Cortés.

“A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y un mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero”, acusó.

Dijo que, aunque no es lo que le hubiera gustado, debe tomar la decisión de “estar fuera una temporada breve”, para evitar que le quiten sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones.

Destacó que no hay otro argumento para perseguirlo que lo que dice en su declaración el “corrupto y mentiroso de Lozoya”.

Por su parte AMLO le pide que no huya…

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una persecución en contra del panista Ricardo Anaya y le pide que no se ampare ni huya.

“No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”, escribió el mandatario.

Asimismo, el presidente le respondió que ya no es el tiempo de antes ya que “puede haber políticos presos, pero no presos políticos”.

El excandidato presidencial es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que es una de las 70 personas señaladas por Emilio Lozoya como implicadas en el caso Odebrecht, informó Santiago Nieto en septiembre de 2020.

La Fiscalía General de la República al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.

En 2014, el gobierno de México, encabezado en ese entonces por el expresidente Peña Nieto, habría pagado sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores panistas para que apoyaran las reformas estructurales del llamado Pacto por México.

Si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

“Alteraron el expediente. Antes decía que me habían dado dinero cuando yo era diputado a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014. Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y ni siquiera estaba en la Ciudad de México. Pues ¿qué crees que hicieron estos desgraciados?, cambiaron el expediente”, dijo Anaya.

En cuanto a la Revocación de mandato… INE aprobará lineamientos de la revocación de mandato; descarta intento de sustituir al Congreso

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó que el Consejo General sesionará el 27 de agosto para discutir los lineamientos de la revocación de mandato a fin de incluir la realización de la consulta en su proyecto de presupuesto para 2022. Sin embargo, aclaró que eso no significa que el INE pretenda sustituir las funciones del Congreso.

Córdova explicó, en un video publicado en sus redes sociales este domingo, que el INE debe entregar su proyecto de presupuesto para el siguiente año fiscal a la Secretaría de Hacienda, por lo que sesionará un día antes para aprobar tanto el proyecto de presupuesto como los lineamientos de la revocación de mandato.

“Sí es tu fuerte la venganza (…) Hazle como quieras, no te vas a deshacer de mí, no te tengo miedo Andrés”, sentenció el excandidato presidencial.

Quien anda muy movido es el diputado federal electo Jorge Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo Estatal Indígena, Unidad de las Izquierdas y el Frente Estatal de Trabajadores de la Educación y Ciudadanos de Chiapas (FETECCH), en la cual destacó que desde la Cámara de Diputados impulsará y gestionará proyectos que beneficien a los sectores productivos de Chiapas.

Llaven Abarca expresó que el compromiso es reactivar la ganadería, la agricultura y el turismo para construir mejores escenarios de desarrollo y progreso de las familias chiapanecas, privilegiando siempre a los que menos tienes.

“Desde la Cámara de Diputados vamos a trabajar en los proyectos que beneficien a Chiapas y México, tenemos todo el deseo de gestionar programas y apoyos que atiendan las necesidades de todos los sectores de la sociedad”, declaró el diputado federal electo.

Bueno pues hasta aquí la ronda, primero Dios nos leemos la próxima, recuerda solo para tus ojos.

