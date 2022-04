Asesoría Legal

Despido Laboral Injustificado

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Muchos patrones o empresas deciden despedir a sus trabajadores sin justificación alguna, y en otras ocasiones hasta los acusan de acciones falsas, como por ejemplo, robos, siendo en la mayoría de las veces falso, ya que para poder acusar a alguien se debe tener el sustento y fundamento, el trabajador que haya sido despedido injustificadamente puede demandar desde el día siguiente de su salida del trabajo y tiene 2 meses para demandar, pero, muchos no lo hacen así y prefieren esperar a ver que se soluciona, incluso, muchas empresas están endeudadas con el Seguro Social e Infonavit y están demandadas por la falta de pagos, la mayoría de las empresas que incurren en violaciones a los derechos laborales son, empresas transportistas y las de seguridad privada, los choferes no están asegurados y pueden incluso perder la vida en un accidente vial, es tanta la irresponsabilidad e ignorancia de los empresarios del transporte que no miden consecuencias, incluso, las familias que dependen únicamente del chofer se quedan en la nada por falta de prestaciones hacia el trabajador del giro mencionado, y, para empezar, todo despedido injustificadamente tiene derecho a que se le indemnice constitucionalmente por 3 meses de salarios, lo anterior, sirve para que su familia tenga el sostén provisional en lo que se coloca a trabajar en otro lugar, esto está sustentado por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apartado A, fracción XXII, es un derecho de todos los trabajadores hombres y mujeres, y para ello es un derecho también firmar un contrato en el cual un juego original del contrato se lo queda la empresa y el otro juego original se lo queda el trabajador, es importante siempre guardar o enmicar el contrato porque pueden pasar muchos años trabajando una personas al grado que el contrato por si solo sin cuidarse se pone amarillento o se pierde, o bien, el contrato se puede escanear y guardarlo en un correo electrónico.

La mayoría de los comerciantes establecidos en todo el territorio mexicano no les otorgan a sus empleados prestaciones de ley, por lo tanto están en un trabajo inseguro, en donde su futuro no se encuentra asegurado el del empleado como tampoco el de su familia, son patrones que evaden responsabilidades incluso hacendarias, ya que todo empleado debe estar declarado por el patrón en Hacienda, el Seguro Social y el Infonavit y de ahí se desprende sus derechos con prestaciones, en varios de los casos, los empleados son reinstalados pero ya no es lo mismo, se convierten en objeto de burlas de sus compañeros y patrones, haciéndole la vida estresante a la persona reinstalada, lo mejor es que el patrón o la empresa pague todas las prestaciones de Ley, como por ejemplo, la parte proporcional de aguinaldo, parte proporcional de vacaciones, parte proporcional de la prima vacacional, la prima de antigüedad, y otras prestaciones vigentes incluidas en el contrato laboral, como por ejemplo, bonos, comisiones, fondo de ahorro, etcétera, y hablando precisamente de contratos laborales, hay quienes someten a los trabajadores a que cada semana se firme un nuevo contrato laboral, y quien practica regularmente este método para que los trabajadores no acumulen antigüedad es Petróleos Mexicanos (PEMEX) entre otras empresas, violando constantemente sus derechos laborales de los trabajadores.

En el escrito inicial de demanda que va dirigido a Conciliación y arbitraje sustentado en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo indica que el trabajador podrá solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje que se le reinstale en su trabajo y en el puesto que se desempeñaba, o, que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, este último lo aplica también el artículo 123 Constitucional, apartado A, párrafo XXII, son extensivos los derechos de los trabajadores, lamentablemente la mayoría de las Juntas de Conciliación parecen estar más del lado del patrón o las empresas que estar defendiendo los intereses de los trabajadores, sin embargo, la Junta de Conciliación y Arbitraje es la encargada de resolver con absoluta imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano digno los conflictos laborales, esto, es lo que originalmente debe suceder, el decreto de ley de las Juntas de Conciliación y Arbitraje fueron instituidas desde el Presidente Venustiano Carranza y entró en vigor desde el 27 de noviembre de 1917, este es un acto para recordar, más la mayoría de los mexicanos no saben cuándo se ejecutó dicho decreto, la mayoría de las Juntas de Conciliación realizan aun actividades públicas de manera irregular, en el cual, afecta los intereses y derechos de las y los trabajadores, hay demandas ingresadas en las diversas juntas de Conciliación archivadas y no trabajadas, y cuando esto sucede, se puede quejar ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), ya que su misión de dicha dependencia es proteger los derechos de las personas trabajadoras ante la autoridad laboral, ya que la PROFEDET es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las demandas ingresadas deben darle rapidez ya que los empleados despedidos no tienen como solventar las necesidades de sus familias, no deben siquiera tardar más de un mes, sin embargo, son meses y hasta años que retardan los expedientes en la Junta de Conciliación extendidas en todo el país, diariamente se violan los derechos laborales de los trabajadores tanto por parte de los patrones como de los servidores públicos, el despido laboral injustificado es lo más practicado en nuestro país y no es sancionado, ya que las Juntas de Conciliación solo actúan como mediadores y de ahí se basan las empresas y patrones para someter a los trabajadores, incluso, en las Juntas de Conciliación los patrones han llegado a amenazar a sus empleados o simplemente les ofrecen muy poco dinero por mucho tiempo trabajado, resultando lo anterior como una explotación laboral llegando casi a esclavitud violando la Ley Federal del Trabajo y la misma Constitución.