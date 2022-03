Asesoría legal

Divorcio y las relaciones en pareja

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Todo al principio es miel, después por falta de compatibilidad en la relación vienen los problemas y con ello las infidelidades y demandas, cuando hay hijos de por medio son los que vienen pagando los platos rotos, los que una vez dijeron jurarse amor eterno llegan al fin de su relación, la infidelidad suele tener otras causas, mala comunicación, falta de cariño, todo lo anterior se convierte en problemas muy graves en las parejas, no se consigue superar porque las parejas no desean someterse a terapias psicológicas, las parejas tienen formas distintas de pensar en la relación, la falta de comunicación es uno de los puntos más frecuentes en las relaciones, el dialogo es esencial para la buena marcha de la relación y es uno de los pilares más básicos en ella, si una de los cónyuges no tiene la suficiente empatía y no es capaz de entender al otro, o si no tiene la capacidad de expresar sus opiniones de manera exacta, difícilmente va a funcionar esa relación porque los conflictos están más que asegurados, la convivencia es importante, porque por ejemplo, en esta época de la pandemia hay que saber compartir los espacios durante muchas horas, no estresarse, en ello también se derivan las infidelidades, más del 60 % de las personas han sido infieles, la balanza se inclina más hacia el hombre, sin embargo, los malos tratos del hombre a la mujer puede ocasionar que haya rompimiento en las parejas, cuando las parejas son jóvenes todo lo ven de color de rosa pensando que toda la vida será así, no en todas las familias existen valores, es por ello que existe la infidelidad, el engaño, la mentira, la falta de comunicación, agresiones verbales o físicas, todo ese conjunto acaba con cualquier relación, las palabras hieren mucho, hay hombres que cuando se enojan dicen palabras sin pensar y acaban con su matrimonio, hay quienes le dan más importancia al trabajo que a su relación, es correcto darle importancia al trabajo pero todo lo que está a su alrededor de la persona es importante y más aun tratándose de la pareja, dejarse llevar por chismes de personas que carecen de valores es otro punto importante, en la vida siempre va a existir personas que destilan envidia y que no desean que los demás sean felices, o bien meten chismes para romper con esa relación y andar con una de las dos personas que le guste, otro punto que acaba la relación son las familias de las parejas, puede ocurrir que los conflictos no tengan relación directa entre parejas, sino que pueden surgir con miembros de ambas familias, incluso, con amigos cercanos de ambos, de estos, lo que puede entorpecer la buena marcha de la relación y afectar a la pareja, y más cuando se tienen problemas con los suegros o suegras entonces es cuando repercuten los problemas en la relación, lo mismo pasa cuando hay mamás alcahuetas que todo le permiten a sus hijos varones o hijas y eso no es inculcar valores, es hacerlos personas que todo quieren ver fácil en la vida, cuando alguien se enamora de otra persona y uno de los dos tiene valores bien fundados es cuando la relación se acaba, como lo mismo acaba el ser una persona celosa, posesiva y manipuladora, la gente que padece de bipolaridad también acaba con la relación, hay mamás que no quieren ver a sus hijos solos y le meten por los ojos a ciertas mujeres o se las consiguen, ese tipo de suegras son las que acaban toda relación sin pensar que se llevarán entre los pies a sus nietos o nietas, la falta de trabajo en estos tiempos por la pandemia es otro punto importante, una persona puede tener estrés laboral, pero también puede tener estrés el no contar con un trabajo y atravesar por dificultades serias económicas, la incapacidad de tener estabilidad económica familiar hace que sea difícil visualizar el futuro, y por lo tanto, los conflictos están presentes en esa relación, cuando los hijos llegan a la vida de las personas, sin duda, es una de las mejores experiencias y consecuencias de amar a alguien, ya que representa el amor absoluto, sin embargo, no todos tienen la capacidad ni la paciencia para la crianza de los hijos, en su mayoría los hombres machistas son aquellos que a los hijos los pueden llegar a ver como simples personas sin sentir amor hacia ellos ya que desde muy pequeños los maltratan, los ponen a trabajar y los sacan de estudiar, y de hecho, los indígenas en ese sentido de los hijos manejan un rol duro para sus hijas e hijos porque los venden en ciertas personas del país según sus tontas y estúpidas tradiciones que tienen, es un delito vender a una persona, eso se llama trata de personas, venda quien los venda, ellos se escudan en sus tontas tradiciones de pueblo, mas ya no debe existir, porque las niñas son las que más sufren porque han caído en manos de tratantes de blancas, a los indígenas se les debe prohibir la venta de sus hijas, porque incluso, entre esas comunidades indígenas hay arreglos de bodas donde hay sujetos muy grandes que solo dan dinero y asco porque se casan con menores de edad, y lo peor, porque los papás lo permiten y cobran por ello, de hecho, la Diputada Irma Juan Carlos no ha hecho nada al respecto porque ella solo quiere gobernar para su comunidad indígena de la que proviene en Oaxaca, los valores para una sana relación se inculcan desde pequeños y pequeñas, respetar a los demás, respetar decisiones de las personas, pero también otro problema en las parejas es la salud, hay mujeres que durante la relación sufren alguna enfermedad o accidente y se pierde el amor por la otra parte, lamentablemente a veces se está con una persona por costumbre o lástima que por amor, una relación de jóvenes deben ponerlo en la balanza, hay que acostumbrarnos a dejar ir a las personas con la que no somos felices para no hacerlos infelices, pero, cuando se siente el amor de ambos y se está perdiendo ello, entonces lo más correcto es acudir a terapias psicológicas para salvar lo que más se ama en la vida, debe existir en todo momento comunicación y convivencia, de lo contrario, será una relación sin amor y esto se irá perdiendo hasta llegar al grado de estar juntos solo por costumbre y el paso que sigue, es el divorcio.