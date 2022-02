Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Estamos de regreso, gracias por su compresión y apoyo, hoy iniciamos nuevamente

Amigo lector después de unas vacaciones forzosas de alrededor de 2 meses reaparecemos en escena, agradeciendo de antemano tu comprensión, y sobre todo gratitud para mis amigos directivos de este gran diario Gerardo y Rogelio Toledo Coutiño por darme todas las facilidades para reestablecerme en mi salud después de un accidente que tuvimos lo cual nos impidió teclear, pero sin tantos preámbulos y alharacas empezamos…mil gracias a todos los que nos manifestaron sus muestras de aprecio y de cariño…sin comentarios

ELECCIONES 2021…

Prácticamente todos los gallos ya están caminando y estudiando el ruedo político electoral en nuestra entidad y varios estados del país donde abran de elegirse a los nuevos gobernantes, diputados locales y alcaldes. En lo que nos compete aquí en Chiapas déjame decirte amigo lector que Chacón no cumple con su papel de árbitro, toda vez que hay gente haciendo política y él ni sus narices se le ven para aplicar la ley, no sanciona, solo se dedica a la milonga, al guateque, al café y mientras tanto nadie respeta los tiempos electorales, haciendo política a diario, pero las consecuencias vendrán y sino al tiempo…ver para comentar

PARTICIPA LLAVEN ABARCA EN FORO CIUDADANO…

Por otro lado, déjame comentarte amigo lector que Jorge Llaven Abarca destacó que las políticas públicas deben estar encaminadas a la conservación y protección de los recursos naturales de Chiapas, al tomar parte en el Foro Ciudadano sobre el cuidado del agua que se realizó en el municipio de Chiapa de Corzo. Así mismo el maestro Llaven Abarca adujo que la entidad es reconocida a nivel internacional por su riqueza hídrica compuesta por ríos, lagos y manantiales. En ese mismo tenor agrego, “En Chiapas se encuentran dos de las más importantes regiones hidrológicas del país, la de la Costa y la del Grijalva-Usumacinta, es por ello que es fundamental que se impulsen políticas públicas enfocadas en la conservación y preservación del agua a través de un marco legal viable que garantice su protección”, al mismo tiempo el ex fiscal general indicó que es necesaria la cooperación de la ciudadanía para el cuidado del agua, señalando que se deben reforzar las estrategias de concientización para su uso racional y eficiente. Al final de su participación en ese foro el ex funcionario de Rutilio Escandón aseguro reiteramos nuestro compromiso ciudadano de abonar a las políticas públicas que impulsa el mandatario estatal para garantizar el bienestar de las familias chiapanecas…sin comentarios

LES VALIO MADRE LA PANDEMIA A PROMOTORES DE PELEAS DE GALLO…

La gente no acaba de entender que el COVID llegó para quedarse más aún si no se respetan los protocolos de salud, y para muestra no hace falta un botón allá en la tierra del chocolate y el pan Tuxtla chicles, perdón Tuxtla Chico, a los promotores de pelas de gallo les valió madre la pandemia y pese al semáforo epidemiológico en amarillo por el covid-19, llevaron a cabo u organizaron un palenque en Tuxtla Chico, a la vista y posiblemente bajo la complacencia de las autoridades de salud estatal y municipal, sin que exista sanciones, hasta hoy en día, para quienes ponen riesgo la salud de la población. Al decir de varios vecinos de ese lugar los promotores cada fin de semana, convocan a personas de otros municipios aledaños para llevar. A cabo las peleas de gallo sin que respeten los protocolos de salud, las peleas se llevan a cabo, al parecer, sin conceder, en el kilómetro 10 de la carretera Tapachula-Talismán, donde se llevan a cabo estos eventos, y a pesar de los cuestionamientos, todos dicen desconocer quién concede los permisos para operar. No se respeta la sana distancia, pues los asistentes saturan los espacios que se habilitan e improvisan para la realización de estas peleas de gallos que, además están restringidos durante el semáforo amarillo de la pandemia. Cabe destacar que cerca de ese punto, a un costado de las ruinas de Izapa, también dicen los vecinos del municipio en mención hay otro palenque que también opera los fines de semana, principalmente los domingos, con la venta excesiva de alcohol y la aglomeración de decenas de personas que no acatan las medidas sanitarias pertinentes. Sin lugar a dudas, dijeron, los eventos de este giro inician desde mediodía y concluyen pasadas las 18:00 horas, lo que propicia que estas zonas se vuelvan inseguras y, aunado a esto, se genere un probable foco de contagios del virus, lo que causa temor en los pobladores en la frontera sur. Ante todo, ello los habitantes de ese lugar temeroso acotaron que es necesaria la intervención de las autoridades, ya que estas reuniones se convierten en un riesgo sanitario y un problema de inseguridad. Bueno ahí el tío Chemita y las autoridades de la Fiscalía estatal y federal deben atender esa denuncia…ver para comentar

SE REGISTRA JOSEAN COMO PRECANDIDATO A DIPUTACION FEDERAL…

Como Matriz, de regreso el destacado político costeño José Antonio Aguilar Bodegas se registró como aspirante a la candidatura por el XII Distrito Electoral Federal con cabecera en Tapachula, su tierra natal Tapachula, Chiapas. Según se supo Josean acompañado de su esposa Ayda Corzo y de su hija Aída Aguilar Corzo y un nutrido grupo de familiares y amigos, acudió a la sede del Partido Revolucionario Institucional con sede en la ciudad del Soconusco, donde entrego? la documentación requerida para cumplir con los requisitos de ley. Aguilar Bodegas, como en los viejos tiempos, fue recibido por los priistas que integran la mesa de recepción como un militante activo que regresa a casa, esta vez más fortalecido y con miras a conquistar un escaño en el Congreso de la Unión. Hay que destacar que Aguilar Bodegas fue alcalde de Tapachula, Diputado Federal en la LVII Legislatura, Diputado en el Congreso de Chiapas y senador de la República por su estado durante la LIX Legislatura. El 6 de abril de 2006, Aguilar Bodegas fue postulado como candidato de su partido a la Gubernatura de Chiapas…sin comentarios…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK