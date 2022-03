Comentario Zeta

Carlos Z, Cadena

En Chiapas el fantasma del hacker y del perfil del” espía”, se encuentra en auge

Desde la autoridad número uno de Chiapas hasta cualquier servidor público, representante popular, empresario, periodista, empleado y ya no se diga muchas féminas en sus diversos escenarios laborales, han sufrido el fantasma del hacker. Por eso es de suma importancia que se voltee a ver a este problema porque hay también muchos aparatos sofisticados de gran tecnología que quedaron en Chiapas de otras administraciones que sirven para “espiar” y escuchar lo que la población en todos sus rubros puede estar diciendo originando travesuras cibernéticas muy perversas.

Hay ya señalamientos, conjeturas y figuraciones con datos precisos en redes sociales que si existen grupos en Chiapas que vienen espiando a la población. Los chiapanecos parecemos haber ingresado a un “Mundo nos vigila”. No se puede negar que quedaron muchos equipos sofisticados que se utilizaron en la tercera trasformación –de administraciones posadas- que todavía siguen en Chiapas y pudieran haberse activado. Juan Sabines gozaba con las grabaciones que escuchaba.

Hasta ahora dentro de la postal jurídica en México, los delitos Informáticos previstos y sancionados en el ordenamiento legal son castigados y por eso hay muchas voces no solamente de los “hackeados en Chiapas” para que se investigue desde el ámbito federal para conocer qué es lo que viene ocurriendo en Chiapas con este fenómeno del hackeo y de los ruidos con ecos en los celulares que según los expertos es cuando los teléfonos están “alambreados” un vocablo de moda en la tercer trasformación. El mismo Presidente de México López Obrador ha dicho que en la cuarta transformación ya no existe el síndrome de espiar, y cuando haya que se denuncie ante la instancia federal. Hay respetable damas en Tuxtla Gutiérrez, también que las vienen poniendo en predicamento.

Tradicionalmente, un hacker informático es un programador habilidoso y sumergido en la cultura de los ordenadores y el software. Sin embargo, para el ideario colectivo, un hacker es un delincuente que accede a equipos particulares y redes infringiendo sus medidas de seguridad. A eso es a lo que los medios suelen referirse cuando utilizan la palabra «hacker» (o «pirata informático»).

Los hackers tradicionales se refieren a la subversión delictiva de un sistema de seguridad como «cracking» («quebrar», por el verbo en inglés que se utiliza, por ejemplo, cuando un ladrón de bancos abre una caja fuerte). Entonces, ¿qué es un hacker? Por decirlo de forma sencilla, un hacker es alguien que aplica sus habilidades informáticas a la resolución de un problema, sin embargo, en Chiapas “El mundo nos vigila” se encuentra en todo su apogeo y hasta su número telefónico le roban para pedir dinero y defraudar a mujeres con promesas de que las tienen gravadas en eventos eróticos. El hackeo y las espiadas ya es marca Chiapas.

ASE otorgará informe de 2020 hasta 2022

La ASE asegura que la Cuenta Pública 2020 entregada a la LXVII y a la LXVIII Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas el 30 de junio y 29 de octubre de 2021, ha sido integrada a la página

La Auditoría Superior del Estado de Chiapas (ASE) a cargo de Uriel Estrada Martínez, dio a conocer a la sociedad que el universo total de los informes de auditoría, correspondientes a la Cuenta Pública 2020 se harán públicos… hasta febrero de 2022.

A pesar de que su obligación es transparentar y dar a conocer sus resultados, la ASE ha mantenido en secrecía la mitad de los informes de auditoría individual de la Cuenta Pública 2020.

A 133 días de haber realizado la primera entrega y a 13 días de hacer oficial la segunda entrega de los Informes individuales de Auditoría de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2020 a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Chiapas, la ASE ha mantenido reservada la información de —al menos— 91 Sujetos Obligados, que por ley, 134 de ellas deberían estar publicadas hasta esta fecha.

De acuerdo con el portal de la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, hasta el 10 de noviembre se encuentran disponibles 54 informes individuales de auditoría de la Cuenta Pública 2020 y 188 informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019, en donde se detalla información relevante y de interés público de ayuntamientos y organismos públicos.

Por lo anterior, la ASE dio a conocer que la primera entrega de la Cuenta Pública 2020 incluye la información de 32 municipios de 124, y de 12 de 64 de organismo públicos de Chiapas.

Para la segunda entrega, el organismo público expuso que 91 Informes Individuales de Auditoría se han incluido a los primeros 44, conformados por 26 auditorías a entes públicos estatales y 65 auditorías a entes públicos municipales.

Pero de acuerdo a lo estipulado en la ley, la ASE informó que la tercera y última entrega prevista para febrero del 2022, completará el universo de 197 auditorías y así cumplir a cabalidad con el Programa Anual de Auditorías de la Cuenta Pública 2020, esto después de 26 meses de haber concluido el 2020. (Con datos de Diario de Chiapas)

Jerónima Toledo es denunciada por actos de corrupción

Un total de 54 millones de pesos habría sido el desfalco de recursos federales, durante la Administración de Jerónima Toledo Villalobos, sostuvo el actual tesorero, Armando Oltra Paniagua, quién rindió un informe durante una Sesión de Cabildo.

Detalló que son recursos federales; 33 millones de proveedores, 80 millones de impuestos, obras pagadas no ejecutadas, obras ejecutadas no pagadas, “no pagaron impuestos por un total de 26 millones, no pagaron ISR, no pagaron luz, se debe a la Guardia Nacional, un déficit de 15 millones de pesos”.

Asimismo, indicó que llegaron 5 millones de pesos para un albergue y el dinero desapareció, por lo que el Ayuntamiento de Mariano Díaz Ochoa dejó en claro que no pagará ninguna deuda que corresponda al 2020 que son aproximadamente 21 millones de pesos de deudas a contratistas, y buscará la forma de pago de deudas 2021 verán la forma de cubrirlo.

También afirmaron que harán las denuncias correspondientes, pero solo para no ser cómplices del desfalco y harán pública las defensas que pudieren hacer los ex funcionarios, dejando claro que existen órganos como la Auditoría Superior del Estado de Chiapas- ASE quienes tengan que llamar a rendir cuentas. (Diario de Chiapas)

Nacen en México 148 hijos de migrantes

En lo que va del año, más de un centenar de niños de madres migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos nacieron en México, según registros oficiales. De acuerdo con cifras consultadas en bases de datos de registros civiles de Ciudad Juárez, Tijuana, Piedras Negras, Tapachula y Tenosique, de enero a octubre pasado fueron registrados como mexicanos por nacimiento un total de 148 bebés de madres migrantes, principalmente procedentes de Centroamérica. La cifra es cuatro veces mayor a la del mismo periodo de 2020, cuando la pandemia de Covid-19 obligó al cierre de fronteras y con ello a una caída de la migración indocumentada. De acuerdo con el artículo 30 de la Constitución, son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. (Con datos de El Sol de México)