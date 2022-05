Opinión y propuesta

Mtro. Andrés Vázquez

Enemigos por doquier

Estimado Lector, es “The Crown”, una producción que cuenta la historia de la familia real británica durante el actual reinado de Isabel II. En la última temporada se aborda el período de gobierno de Margaret Thatcher y hay una escena a la que queremos referirnos. Están la reina con la primera ministra y la primera le dice a la segunda que es un juego peligroso tener enemigos a la derecha, a la izquierda y en el centro. A ello la premier replica que no es el caso, si se está contenta con tenerlos. La reina duda de la veracidad de la respuesta, pero la premier le confirma que efectivamente lo está y cita al poeta Charles Mackay: “No tienes enemigos, aseguras (…) Quien se bate en la batalla del deber que los valientes entablan, debe haber hecho enemigos. Si no tienes ninguno, es pequeño el trabajo que has realizado (…)”. Las frases antes citadas quizá sean las que inspiran al presidente López Obrador en los últimos días, ya que lo hemos visto pelear lo mismo con Carlos Loret y LatinUS a raíz del reportaje sobre la casa donde vive su hijo mayor en Houston; que con la cadena de tiendas Oxxo; que con las empresas españolas y su Gobierno. Pero ¿qué tienen en común todos ellos? ¿Por qué el presidente se lanza sin ton ni son contra todo y contra todos? ¿Estamos frente a un intolerante que no soporta la más mínima crítica? ¿O estamos frente a un genio que sabe fabricar cortinas de humo para distraer a la atención pública de los temas realmente importantes? ¿O quizá… sólo quizá estamos frente a un Gobierno que está pisando tantos callos, que lo único que han sabido hacer quienes se sienten afectados o cuando menos amenazados, es despotricar por absolutamente todo?

Probablemente todas las anteriores tengan un poco de verdad. Da la impresión de que al presidente no le gusta el disenso ni la crítica. Y mucho menos la que se integra de mentiras y calumnias. Pero en realidad a nadie le gusta. Lo cierto es que por un lado, las críticas de la Oposición son las más de las veces superficiales, cuando no son de plano vanas. Este Gobierno como cualquier otro, es susceptible de ser criticable. Sólo hace falta un poco de análisis frío y objetivo; y sobre todo, serenidad. Y por el otro lado, tenemos un Gobierno que no comunica muy bien sus ideas, que tiende a ver las cosas en blanco y negro y que además está empeñado en abrir frentes, tantos como sea posible, pero que solamente hacen ruido y que quizá no aterricen en las transformaciones que desea lograr. Por ejemplo, no se han tomado medidas ni legislativas ni desde el Gobierno, para combatir los empleos de mala calidad como los que ofrece Oxxo a sus empleados; pagándoles siempre lo menos posible. Tampoco se han tomado medidas de ninguna naturaleza, para frenar la explotación rapaz que múltiples empresas; nacionales y extranjeras, hacen de los mexicanos y sus recursos. Si no se toman, el actual Gobierno Federal podría caer en el viejo dicho popular: “Mucho ruido y pocas nueces”. Para los ciudadanos, la crítica está bien. Pero para el Gobierno y su titular, criticar se queda corto puesto que tienen las herramientas para remediar lo que critican, máxime si lo hacen con tanta vehemencia.

El presidente seguramente se siente bien teniendo enemigos. Pero se sentiría mejor si concretara sus ideas y éstas se vieran reflejadas en beneficio de todos los mexicanos, incluidos sus detractores.

Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.