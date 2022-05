Asesoría Legal

Estrategia comercial internacional automotriz

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Abrir más fuentes de empleo en nuestro país es lo mejor, implementar las mejores estrategias comerciales entre México y empresas automotrices de otros países, mostrarle el mercado que tenemos, que su inversión estará muy segura y que el 75 % de los mexicanos usa autos, de igual manera, invitar a participar a que inviertan las empresas fabricantes de camionetas Van, microbuses y autobuses, con la actual pandemia no hay casi economía y el Gobierno tiene que desembolsar ciertos subsidios para otorgar préstamos a los comerciantes, empresarios y empleados, invertir en nuestro país la ganancia está asegurada con una buena estrategia mercadológica, tan solo en el 2020 cayeron las ventas de autos y camiones hasta en un 34%, es algo grave porque todas las empresas fabricantes tienen gastos mayores, muchísimo más que las concesionarias que ponen en cada ciudad, de hecho, no dudo ni me burlo del coeficiente mental de ningún gerente, vendedor o coordinador de ventas de autos, pero, realmente no tienen ninguna iniciativa por eso las ventas caen, solo se concretan en decir que no hay clientes porque no hay economía, no le buscan, no se organizan como grupo porque a veces entre ellos mismos existen divisionismos y envidias, y así, no se avanza realmente, antes que nada, es invitar a los empresarios automotrices internacionales fabricantes para que prueben sus unidades destinadas al transporte público, algo sofisticado, algo que llame la atención, algo que haga a un lado totalmente a las chatarras que circulan en nuestro país, se necesita nadamas iniciativa, y como tal, Mercadotecnia de México invitará a los empresarios automotrices fabricantes internacionales a que hagan negocios con empresarios del transporte público en México, hay países donde usan transporte público que no contamina el medio ambiente y eso es bueno, en nuestro país hay que reconocer que seguimos contaminando hasta en un 95 % el medio ambiente por medio de la gasolina y el diésel, y muchísimo más aun con las chatarras circulando, de hecho, Mercadotecnia de México desde 1997 ya estaba evaluando las marcas automotrices por medio de la revista Auto mundial que querían ingresar a nuestro país pero que por culpa de los trámites burocráticos de ese entonces retrasaron su entrada al país, queremos conocer las mejores tecnologías para prestar un excelente servicio y de calidad a la gente en general como transporte público, nuestro aliado CONATRAM, AMOTAC, entre otros muchos sindicatos nacionales están esperando la gestión que Mercadotecnia de México que dirige el Lic. Julio Cesar Zamudio está haciendo para que unidades nuevas incursionen al país y puedan ser evaluadas trabajándolas en carretera y terracería, la estrategia que Mercadotecnia de México tiene para las empresas nacionales e internacionales es que destinen más de 2,500 unidades a empresas del transporte público adheridas a Mercadotecnia de México y puedan trabajar coordinadamente desde Cancún hasta Tijuana y Nuevo León, de igual manera trabajando rutas locales en cada uno de los municipios de todo el país, ya que los transportistas tradicionales con sus chatarras abandonan las rutas y los horarios dejando sin transporte a la gente en general, hay colonias populares donde la gente tiene que caminar varias calles para abordar un transporte, y en ocasiones lamentablemente tienen que solicitar un taxi para que los lleven a su destino y gastan más saliendo esto de su presupuesto, tan solo en el Estado de Tabasco ya se implementó por parte de Gobierno del Estado un proyecto denominado MOVITAB donde fuimos invitados pero no queremos participar porque el servicio debe ser de primera, para el pueblo y estar en las buenas y las malas con el pueblo entero, en Nuevo León los transportistas llenan sus unidades importándoles poco la sana distancia, ni siquiera algunos traen cubre bocas, no tienen un uniforme que los distinga, no traen el cabello corto, su tarjetón no lo traen a la vista, no pertenecen ni existe el padrón de choferes, en pocas palabras los choferes no están registrados ante Gobierno del Estado, y lo que Mercadotecnia de México ofrece a la gente en general es unidades totalmente nuevas, invitar a un personaje sonorense para que le instale tecnología de punta a cada una de las unidades, hacer convenio con las empresas que venden los servicios de WIFI para que las unidades tengan dicho servicio, no por una temporada, sino para siempre, que cada medio año las unidades vayan a revisión general, cada tercer día que vayan a los talleres para alineación y balanceo aun siendo nuevas las unidades, que haya dispensario médico en las terminales así como baños para damas y caballeros, no una terminal como las abandonadas en todo el país que cuando entran a los baños huelen horrible, que los baños por dentro sean amplios y con puertas en buen servicio, la de las actuales terminales las puertas de los baños ni sirven, ni tampoco les dan mantenimiento porque no aman lo que es ser transportista, ser transportista no es ser improvisado, es amar esto, quererlo, olerlo, sentirlo, llevarlo en la sangre y en el cuerpo centímetro a centímetro, no decir, “soy transportista”, y tus baños huelen feo y tus terminales abandonadas y sin mantenimiento, a la brevedad posible Mercadotecnia de México poco a poco cambiará en 360 grados el transporte público de pasajeros y turismo en todo el país, que los choferes sean amables con los usuarios, que terminen sus estudios poco a poco para que sean más amables y sobre todo, evitar el acoso sexual a las mujeres que abordan las unidades en general, de hecho, cada unidad tendrá cámara de circuito cerrado y con el lema externo que diga “unidad segura”, Mercadotecnia de México se encuentra ya invitando a los empresarios fabricantes de unidades internacionales para que hagan lazos con los diferentes líderes del transporte público del país o directamente con Mercadotecnia de México y que las unidades en su caso cuando no puedan ser comodatadas que se inicien a pagar en 8 meses para que las unidades por si solas se paguen, no decir que ruta es buena y que ruta es mala como los tradicionales transportistas, todas las rutas son buenas porque en todo el país la gente merece respeto y merece un transporte digno, el hecho que haya personas humildes no quiere decir que no se les va a dar servicio de transporte, cumplir horarios y rutas hace de la movilidad en México lo mejor y más aun teniendo la iniciativa, vamos México, podemos aún más, cubriendo todas las zonas y rincones de nuestro país, todos en general incluyendo la gente indígena, de la tercera edad, los discapacitados y sobre todo, solidarsarse con la clase estudiantil que son el futuro de México, que Autotransporte Federal de la SCT y Movilidad de cada Estado se agreguen a este ambicioso proyecto muy bueno para todas las mexicanas y mexicanos, unidades que no contaminen el medio ambiente, es lo mejor.