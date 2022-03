Asesoría Legal

Financieras, aseguradoras y bancos abusivos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En nuestro país es bien sabido que las financieras que están a todo lo largo del país son bien abusivas por los excesos de cobro, cuando hacen firmar pagarés a las personas nunca les dan la copia que les corresponde porque las financieras dejan unas partes vacías del pagaré para después subir los intereses a los montos que ellos quieren, sin embargo, pueden toparse con que alterar todo pagaré es un delito, no pueden cobrar más intereses que los que el Banco de México pone al día, nunca cobran intereses apegados a la legalidad, aparte que las financieras filtran los datos de sus clientes vendiendo la base de datos a otras entidades para posteriormente hablarles por teléfono, por ejemplo, los bancos hacen exactamente lo mismo, cuando un cliente se presenta a una sucursal bancaria para abrir una cuenta, esos datos no quedan protegidos como lo pide la ley, sino que hacen todo lo contrario, todos los bancos son abusivos del país, comprobado está, a los clientes les han llamado de varias aseguradoras primeramente diciendo que hablan de tal banco, les dicen que si hablan con el titular de la cuenta, y cuando confirman que sí, les dicen, que por haber contestado la llamada les cobraran mensualmente un seguro por la cantidad de, y ya les dicen la cantidad según los números de la cuenta del cliente, las aseguradoras del país deben desaparecer por los siguientes motivos, en primera, porque los seguros no benefician a nadie, en los siniestros se hacen tontos para no hacer válido el seguro, las aseguradoras venden seguros bajo la sombra y el poder del gobierno que se los permite, diariamente acumulan millones de pesos, el gobierno somete a todo transporte automotor para tener un seguro forzosamente el cual no sirve de nada, se está manteniendo a una bola de holgazanes que solo hinchan sus cuentas bancarias diariamente y a la vez cobran los IVA para gobierno, obviamente a gobierno le conviene porque es solo sacar y sacar dinero a como más se pueda a la población mexicana lejos de que ni los ayudan, cuando hay accidentes ni se asoman las aseguradoras para hacer cara a los siniestros, si ni les llaman mejor para ellos, y cuando las aseguradoras hacen frente a los siniestros, mandan a los talleres más baratos y sucios del país las unidades para su reparación, solo los llenan de pasta los medio pintan y los entregan, pagan un aproximado de unos 2 mil pesos por reparar una parte de un automóvil chico y ellos cobran muchísimo dinero a los clientes, gastan lo menos que pueden, pero eso sí., en publicidad barata gastan mucho porque les conviene, sacan a extras en la publicidad, claro, porque los vendedores de seguros ya parece que van a tener ojos azules y güeros, cuando lo va a creer, simplemente copian la publicidad de otro país y la pegan en México haciendo creer a la gente que esa aseguradora les puede brindar confianza y seguridad, ajá, ya parece, bola de abusivos y rateros que trabajan a la sombra del gobierno que les piden la cuota mensual como si fuera derecho de piso, las aseguradoras que están asentadas en México no solo hay de este país sino también del extranjero, de nada sirve tener un seguro, cuando hay un accidente con muertos de por medio, a los familiares de los fallecidos se las hacen cansada para pagarles la póliza o de plano no se la pagan, por ejemplo, si la póliza tiene una caducidad y al día siguiente muere la persona después de dicha caducidad no le pagan nada, salen ganando estos abusivos, y aunque esté vigente es lo mismo, hay pólizas que dice que en un siniestro cuando no es pérdida total se paga un 5 % del valor comercial del vehículo, ah no, ellos cobran el 10 %, violando con ello el marco jurídico legal, y nadie les dice nada porque la Condusef trabaja en coordinación con ellos o reciben dinero por no intervenir, ya que cuando se han puesto quejas ante la Condusef le dan más vueltas que un trompo a la gente para cansarlas y desistir de su demanda, cuando llega a la Condusef a poner su demanda para empezar ni le reciben su demanda porque ya todo es por cita en internet o poner la demanda en internet, la cual ni caso les hacen porque jamás les llega a su correo nada y solo pierden su tiempo, las oficinas de la Condusef está compuesta por chamaquitos babosos que no saben nada de leyes y que solo le ven la cara a los usuarios de servicios y productos, esa si es una mafia, de la cual ni López Obrador ha podido acabarla y ni la acabará porque al gobierno le conviene que las dependencias y empresas le quiten su dinero a la gente mediante las aseguradoras, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas son otros abusivos que ni actúan en contra de las aseguradoras, se debe legislar, estudiar, investigar, analizar, comentar y decidir el futuro de las aseguradoras y afianzadoras mediante el Congreso de la Unión, yo las he investigado y estudiado y estoy seguro que ni la Comisión de Estudios Legislativos de la Cámara de Diputados tienen la investigación que yo tengo, las aseguradoras no cumplen con quienes opcionan comprar un seguro de su empresa, los usuarios de seguros siempre terminan contratando un abogado para que les ayude a destrabar la situación con las aseguradoras para hacerlas cumplir, ¿de qué sirve? De todas formas lo que les van a pagar la aseguradora se lo van a gastar en un abogado, así que es exactamente lo mismo, se quedan casi sin nada, por otro lado, los bancos son también unos abusivos al pasarle los datos de sus clientes a las aseguradoras para meterles un seguro en contra de su propia voluntad, Banamex debe ser investigado por tener actos contrarios a la ley, sus datos en el mencionado banco están en peligro, los clientes reciben llamadas de las aseguradoras u otras entidades para ofrecerles sus productos o bien se los imponen a la fuerza, en contra de su propia voluntad, y nada pueden hacer los usuarios porque no saben dónde demandar, y cuando llegan a la Condusef se llevan la sorpresa de su vida de que ahí no los pueden atender si no es con cita, las oficinas siempre permanecen vacías porque casi nadie sabe sacar citas mediante Condusef en línea, cuando entran a la página para poner su queja o demanda les vota de inmediato otra página que dice “error página no encontrada”, ósea, que nunca van a poder entrar, y si van a la PROFECO, es la misma porquería, para que les atiendan una llamada mínimo se tardan dos horas en el teléfono para esperar que lo atiendan, se necesita mucha paciencia, y cuando le logran contestar, le dicen lo mismo, le recaban sus datos personales para que al final PROFECO les diga que levanten su queja en línea, y también la página no está en funciones o no existe, ¿no que López Obrador iba a acabar con las mafias del poder? Esas son las mafias del poder que diariamente acumulan millones de pesos a sus cuentas bancarias, tengan mucho cuidado, porque casi siempre los ejecutivos de los bancos dan los pitazos a los delincuentes para que asalten a los usuarios bancarios que retiran arriba de 30 mil pesos, ya en nadie se puede confiar, son una bola de bandidos que actúan bajo la sombra del mismo gobierno, si no, entonces que analicen, investiguen y legislen esa materia para desaparecer a las aseguradoras y afianzadoras del país, y que a los bancos les pongan sanciones multimillonarias por andar filtrando datos, o bien que los desparezcan también por poner en riesgo a sus mismos usuarios.