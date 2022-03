Comentario Zeta

Carlos Z, Cadena

Gobernador inaugura el paso a desnivel en el Libramiento Sur y 11 Poniente

. En esta infraestructura de casi un kilómetro de construcción se invirtieron 200 millones de pesos; se realizó con gran ingeniería urbana y sustentabilidad ecológica.

Tal como se previó en tiempo y forma, y rompiendo records de construcción y gasto de inversión, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el paso a desnivel vehicular del Libramiento Sur y 11 Poniente, en Tuxtla Gutiérrez, una infraestructura de casi un kilómetro de construcción realizada con gran ingeniería urbana y sustentabilidad ecológica, la cual facilita la movilidad e impulsa la modernidad de la capital chiapaneca.

“Me siento feliz por haber concluido esta importante obra para Tuxtla que no sólo beneficia a la capital sino a toda la zona metropolitana; y en general, a toda la entidad porque hace más fácil la movilidad, con menos contratiempos a la población. Tenemos que pensar en acciones con verdadero rigor estadista porque no podemos estar haciendo algo que no se mantenga permanentemente, debe ser sostenible y sustentable”, expresó.

Luego de recorrer el nuevo paso a desnivel, el mandatario recordó que en abril, cuando se colocó la primera piedra, dijo que estaría listo a finales de año, y se cumplió, al tiempo de asegurar que su gobierno no se detiene, pues está a la mitad de camino y en lo que resta se aligerará el paso para seguir haciendo más con menos porque, apuntó, el pueblo tiene derecho a disfrutar de obras de calidad y saber dónde se invierten sus recursos.

Agregó que las empresas chiapanecas de la construcción se sumaron a la transformación que impulsa esta administración bajo los principios de lealtad al pueblo, responsabilidad y compromiso, y honestidad para romper con la corrupción y la impunidad; por ello, ahora la obra pública la realizan constructoras de la entidad y no se les pide un porcentaje por ejecutarla, quitando el círculo de malas prácticas en el que se inflaba el presupuesto.

El secretario de Obras Públicas, Ángel Carlos Torres Culebro, destacó que, con esta importante infraestructura vial, que no superó los 200 millones de pesos y generó más de 700 empleos. El Gobierno de Rutilio Escandón puso los cimientos para transformar la zona metropolitana, ya que es una vialidad moderna, funcional y segura, y en la parte inferior cuenta con áreas urbanas con jardín, bancas, alumbrado, energía eléctrica y wifi.

“Este gobierno impulsa obras de calidad a costos justos y sin tintes de corrupción; por ello, debajo de los cimientos de este paso desnivel quedaron sepultadas esas malas prácticas, y por arriba se vislumbra la esperanza de las y los chiapanecos por ver cada día más un Chiapas mejor, más justo, igualitario e incluyente”, afirmó el funcionario estatal.

Contra todo lo que se pensó la tortilla subirá de precio en Chiapas y en el país

Lamentable la noticia de que la tortilla en Chiapas y del país se eleve su precio ante el precio de los insumos que ha mantenido una variable inestable en lo que va del mes de noviembre, donde industriales de la tortilla y la masa en Chiapas estimaron que el precio de la tortilla suba entre uno y dos pesos antes de que finalice el 2021.

Trascendió que en los primeros 15 días de noviembre, los precios al consumidor incrementaron un 0.69 por ciento, acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, otro duro golpe al bolsillo de las y los ciudadanos podría venir antes de finalizar el año y es nuevamente el incremento al precio de la tortilla y la masa.

José Ramón Salazar Ballinas, presidente del Grupo de Industriales de la Tortilla “Somos Chiapas”, refirió que con base en los cálculos de los empresarios de la masa y la tortilla, de que si los costos de los insumos para la producción del alimento como la harina y el gas LP continúan al alza, no habrá otra alternativa que incrementar el precio del kilogramo de este producto que es indispensable para las familias chiapanecas, el cual podría llegar hasta los 22 a 24 pesos —de acuerdo a lo que oferta cada establecimiento—.

“Muchos van a empezar a ajustar, los que estaban debajo de 20 van a llegar a 20 y los que no pues van a pasar la barrera, 21, 22 pesos, el tema del gas es fundamental, el gobierno federal no se ha puesto el compromiso de apoyar porque el gas afecta a los más pobres”, señaló Salazar Ballinas.

Aunque el gobierno federal, asegura que en el estado de Chiapas cada familia recibe —por lo menos— un apoyo de programas sociales, con el incremento de productos de la canasta básica y la inflación el recurso no alcanzaría para mucho. Cabe mencionar que tan solo en 2021, el costo de la tortilla ha incrementado hasta seis pesos en el año, pasando de los 16, hasta los 20 pesos por kilogramo en la actualidad. Aunado al incremento constante al gas LP, productos agropecuarios y las tarifas de electricidad, que han provocado una inflación en la primera quincena de noviembre; su mayor nivel en más de dos décadas. (Diario de Chiapas).

En Villa de Comaltitlán no se cumple con la entrega de recepción y cuenta pública

*Daniela Estrada Choy, se burla de las autoridades. Dejo obras inconclusas y deudas por varios millones de pesos.

La ex presidenta municipal Daniela Estrada Choy y regidora de representación proporcional del actual Ayuntamiento Municipal de esta población, hasta la fecha no ha cumplido con el proceso de la entrega de recepción y cuenta pública ante el congreso del estado.

A casi dos meses de haber concluido su periodo como edil. existen un sin número de irregularidades en la rendición de cuentas, no ha cumplido con el procedimiento de entrega de recepción del estado en que dejó la administración 2018-2021 como lo manda la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas, y demás normatividad vigente.

Se desconoce la razón por lo que no ha dado cumplimiento a estos procesos administrativos, lo que si se conoce es la deuda que heredó a su sucesor por más de 10 millones de pesos tanto del gasto corriente, del fondo 3 y 4, amén de varias obras de infraestructura social que dejó inconclusas.

Por citar algunas de las obras no terminadas se encuentra la de drenaje sanitario en Barrio Chalaca, drenaje sanitario en Cantón Santa Cruz, desde el 2020 quedó abandonada la obra del dizque Auditorio que no tiene nl pies ni cabeza en la Colonia Hidalgo, en la Colonia Manuel Ávila Camacho dejó un domo inconcluso, en este último lugar firmó una minuta de trabajo con fecha 7 de mayo de este año donde se comprometió a dar continuidad a esta obra el 7 de junio, documento que obra en manos del comité del Copladem.

En este sentido, los jueces y comisariados ejidales piden la intervención del auditor superior del estado, Mtro. José Uriel Estrada Martínez, así como al gobernador del estado Dr. Rutilo Escandón Cadenas, para que se actúe conforme a derecho ante esta situación que afecta a la población comaltitleca y a la actual administración 2021-2024. (Redes sociales)

Alerta…Ómicron, la última variante de SARS-CoV-2 en ser detectada y la más mutada hasta la fecha, es el foco de atención de autoridades sanitarias, gobiernos y población a nivel global, podría ser contagiosa y el peligro acecha la frontera sur ante la migración africana que ingresa por Guatemala libremente.