Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

La DEA, el FBI y la Interpol, en Chiapas son como la carabina de Ambrosio

• La Toña Machetes como se le conoce a la delegada del INM en Chiapas tiene serias acusaciones ante la FGR, el FBI, la DEA y la interpol se presentan ciegas, sordas, mudas y paraliticas

• La FGR en nuestro país no debe engavetar las acusaciones vertidas por líderes de ONG defensoras de los derechos humanos migrantes.

Mientras se divulga en redes sociales y boletines de prensa que La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha mantenido “comunicación y coordinación” con el Instituto Nacional de Migración (INM) para la realización de operativos migratorios efectuados en territorio mexicano. En Chiapas, se supo que al menos 3 agentes del INM han sido presentados ante las autoridades de justicia por la muerte de al menos 55 indocumentados. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación dio a conocer que durante 2021 estas instancias actuaron de manera coordinada en tres operativos, para ubicar a 7 mil 329 extranjeros que habían ingresado al país y eran “retenidos” por presuntos traficantes de personas. A través del denominado Operativo Itzel II, se detectaron a 4 mil 394 hombres y mujeres retenidos por personas dedicadas al tráfico de personas y 14 más sujetas a la trata de personas. Agregaron que derivado del Operativo Liberterra se consiguió identificar a organizaciones que participaban en el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y otros delitos conexos, con lo cual fueron ubicadas mil 665 personas extranjeras de diferentes nacionalidades. Como parte del Operativo Turquesa III se detectaron a mil 256 personas provenientes de diferentes países que podrían ser víctimas de estos delitos. Como parte de las tareas migratorias, durante 2021 se llevaron a cabo 13 mil 663 “visitas de verificación” y 23 mil 574 “revisiones” en territorio nacional. Sin embargo, los de la interpol, FBI y la DEA no investigan a la recién ratificada delegada estatal de Migración la Toña Machetes en esta entidad la cual tiene una carpeta de investigación ante la Fiscalía General de la Republica por el supuesto delito de tráfico de ilegales e intento de homicidio en menoscabo del líder de la ONG defensora de los derechos humanos de los indocumentados Luis Rey García. Así lo ha señalado en repetidas ocasiones el dirigente de esa ONG y la FGR no dice esa boca es mía y lejos al contrario a la Toña Machete la premiaron con ratificarla como delegada del INM en esta entidad. Al decir de algunos líderes de lucha social defensores de los derechos humanos de los migrantes la flamante delegada se ha hecho de un pequeño rancho donde se dice, sin conceder, tiene animalitos de peligro de extinción, bajo reserva de que haya obtenido permisos de las autoridades correspondientes. La pregunta que salta a la palestra es porque los del FBI, DEA y la interpol y específicamente la SEGOB no investigan a la delegada estatal del INM en Chiapas, ¿habrá serios compromisos? Y la FGR en nuestro país porque hecha andar las denuncias que, al parecer, sin conceder, existen en contra de la nefasta delegada del INM en esta entidad, a mí que les importa…sin comentarios

DEBEMOS APOYAR LA CAMPAÑA “ACTIVA AHORA”: GÜERO VELASCO

El coordinador de los senadores del partido Verde Ecologista en el senado de México, Manuel Velasco Cello, luego de dar a conocer que, La última ronda de conversaciones mundiales sobre el clima se celebra del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido). Miles de delegados gubernamentales y representantes de la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación se reunieron para impulsar la acción en favor del clima. Agregó el popular Güero Velasco que, La campaña climática «Actúa ahora» tiene como objetivo propiciar la acción individual frente al cambio climático. Se trata de llevar a cabo pequeñas acciones en nuestra vida diaria, cambiar los hábitos, desde los alimentos que comemos hasta la ropa que vestimos, para lograr un planeta más sostenible. Así mismo señaló que, a diez años de que se cumpla la fecha, se están aunando esfuerzos en todo el mundo para cumplir con la promesa de la Agenda 2030, mediante la movilización de más gobiernos y empresas, así como con un llamamiento a todas las personas para que hagan suyos los Objetivos Mundiales…ver para comentar…por hoy aquí la dejamos, …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS