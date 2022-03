Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Las farmacéuticas fueron rapiña, y ahora claman piso parejo para licitaciones federales

Ayer se comentó que las farmacias y farmacéuticas en México, fueron “traidores deshumanizados” ante el pueblo de México y de Chiapas. Muy desleales porque lejos de solidarizarse y apoyar al pueblo de México, dentro de la pandemia del covid 19, respetando los precios de los medicamentos y otros insumos médicos optaron por elevar drásticamente los costos y montos económicos no solamente de las medicinas que apuntaban a la cura del coronavirus, sino que generalizaron esa alza de precios, como el alcohol, gasa, guantes, productos desechables, batas, botas, cubrebocas, caretas y gel antibacterial, y decíamos que mención especial merecía las empresas que proveían oxígeno, que se fueron también sus precios hasta las nubes.

Fue apabullante y hasta siniestro como los propietarios de farmacias y dueños de farmacéuticas, sin la más misericordia y piedad actuaron de manera perversa e inhumana al incrementar de manera drástica y radical las medicinas y productos médicos, cuando debió de ser lo contrario, por eso las farmacias en el país y en Chiapas, perdieron la honestidad con el pueblo de México y de los chiapanecos. Fueron insaciables, ambiciosos, avaros, los dueños de estas empresas que surten comercialmente de medicinas a la sociedad mexicana

Pero también lo que aquí se hace, aquí se paga, intempestivamente el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó hace semanas que la industria de las medicinas giraba alrededor en nuestro país de una enorme corrupción y que había muchas componendas, denunciando López Obrador, justamente que los presupuestos que privaron entre los gobiernos federales de antes sobresalió el contubernio de mafias que inflaban los precios de las medicinas que se surtían al gobierno de México, para que este las repartiera en sus estrategias hospitalarias del país, llámense IMSS o ISSSTE o cualquier organismo del gobierno que atendiera en materia de salud pública.

El Presidente AMLO dijo que desde ahora en adelante las medicinas se comprarían en el extranjero, para evitar actos de corrupción que sumaban miles de millones de pesos. López Obrador cumplió su palabra y ahora las medicinas se comprarán en varios países, y ya los farmacéuticos no le robaran más al país, y la mejor forma de ver que eran unos sinvergüenzas y ladrones los farmacéuticos, se está confirmando con esta alza imparable de precios en las medicinas que vivimos los mexicanos y chiapanecos en medio de esta pandemia del coronavirus. Le valió grillo el dolor que sufrió el pueblo mexicano. Quedaron completamente en la lona con su credibilidad y honestidad pública. Las farmacias del Ahorro o no ahorro, ya no existe fueron siniestras con la letal enfermedad del coronavirus.

Justamente ayer el director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), Rafael Gual, casi pedía clemencia al gobierno federal para que en las licitaciones internacionales de medicamentos que se realizarán a través del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) se debía garantizar que las farmacéuticas mexicanas participaran en igualdad de condiciones para poder competir. Habló de que se podía mejorar los procesos para realizar todas las compras de medicamentos y hasta justificaba el pasado al señalar que en las licitaciones pasadas a las farmacéuticas se les pedía cotizar más piezas de las que en realidad les compraban o el Gobierno les pagaba meses después.

El Gobierno federal de México ha anunciado que prevé invertir 6 mil 800 millones de pesos en la adquisición de 3 mil 643 claves de medicamentos, en un proceso que incluye licitaciones en el extranjero acompañadas por la UNOPS (ONU), lo que ahora claman los farmacéuticos que los tomen en cuenta. Lo cierto es que los farmacéuticos mexicanos son corrutos y ahora durante la pandemia mostraron ser deshumanizados.

Neftalí del Toro y Samuel Chacón a escena; buscan operar con políticos del gobierno actual.

Es increíble lo que ocurre en Tapachula con la política partidista donde la traición a MORENA, es evidente y donde traicionan al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos de los traidores se encuentran en MORENA, pero buscan descarrilar la fuerza de la gente de este instituto político que agarro fuerza con el triunfo de Oscar Gurria Penagos, y la figura de AMLO: Fue apabullante el triunfo de MORENA en Tapachula, donde derrocar al PRI era imposible y Gurria lo hizo en dos ocasiones, la primera no se le valieron el triunfo, que fue con Neftalí Del Toro, y la segunda volvió a barrer la estrategia del nuevo partido vinotinto, y el triunfo alcanzó fama por ser la ciudad principal en la frontera sur de México.

Ayer, salió haciendo videos el expresidente municipal Neftalí Del Toro, hablando sobre la importancia del “cubrebocas”, y hasta polvorete y maquillaje sobresalía en su rostro, como diciendo que el video fue previamente creado para que se viera bien en las tomas. Los tiempos electorales se acercan y el exalcalde que fue protagonista de un escándalo nacional con el exgobernador y exprocurador de Nayarit, levanta la mano para seguir con estrategias electorales a futuro. Pero no pasaron cinco horas cuando el también exalcalde de Tapachula Samuel Chacón salió en las redes sociales con un formato de publicidad de sus iniciales y el texto de “Ya pronto en Tapachula, SCH y de nueva cuenta viene con todo”. Más cinismo no se podía esperar.

Ambos exalcaldes de Tapachula, fueron acusados en sus diversos gobiernos locales de cometer los peores actos de corrupción, y ambos actores con la fama de haber agarrado una rivalidad que muchos pensaron en que iba a terminar en tragedia. Mucho odio, mucho veneno, mucho resentimiento. Todavía antes de la pandemia tanto Del Toro como Samuel Chacón estuvieron tocando puertas con funcionarios estatales de MORENA, y ya no se diga sus jugadas perversas para quedar limpio sus expedientes en la Auditoria Superior de Chiapas, entre ellos prometer su gente para la talacha electoral que viene. Ellos hablan que dominan Tapachula, pero esto será otro tema. ¿Por cierto, será que esta información de historias de deslealtades le llegará al Presidente López Obrador, que se aventó una gran campaña electoral en Tapachula, y por eso ahora lo cosechado, pero hay gente de MORENA que está traicionando?, porque las historias de los exalcaldes que empezaron comprando ranchos y residencias con dinero del pueblo según las primeras acusaciones de ambos son hasta de película. Ver para creer.

El poder judicial de Chiapas retorna con servicios ordinarios.

Atendiendo los dispuesto en el Acuerdo General 11/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, los distritos judiciales de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal, Comitán, Palenque, y Pichucalco, ofrecen los servicios de Antecedentes Penales los días martes y viernes de 9 a 15 horas, a partir del 4 de agosto y hasta que el Pleno lo determine.

Es de mencionar que estos trámites ordinarios se suman a los casos urgentes y prioritarios particularmente en protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes que, pese a la contingencia por Covid-19 no se detuvieron y continúan siendo atendidos por guardias y personal asignado específicamente para estos casos.