Claudia Villegas Cárdenas

Libertad tarifaria para preponderante, contraria al consumidor

Fue la semana pasada cuando le comentábamos que en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se aprobó someter a una Consulta Pública los criterios y umbrales de los parámetros para determinar la libertad tarifaria del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) en determinadas zonas geográficas del país. Nos referimos, por supuesto, a América Móvil, a Telmex y a Telcel.

Con este cambio, se permitiría que el AEP-T fije sin problemas las tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local. Los expertos de The Competitive Intelligence Unit, me explicaron que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) estipula y define en su Artículo 262: “ que se considerará al agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas.” Directa o indirectamente, allí está la clave.

Pero, al parecer, ni el mismo IFT comprende la figura legal. En primer lugar, la ley habla de participación nacional, jamás habla de una posible fragmentación de esta figura en función de zonas geográficas. En segundo lugar, según The CIU, se refiere a una participación directa o indirecta, en ese sentido Telmex y Telcel se encuentran estrechamente relacionadas, a pesar de la separación funcional. En otras palabras, mientras no exista una separación estructural de Telmex y Telcel, la preponderancia de uno implica necesariamente la preponderancia del otro, pues ambas empresas están mutua y estrechamente relacionadas. Dicho, eso, el agente preponderante sigue

acaparando 56.6% de los ingresos de todo el sector telecomunicaciones a nivel nacional durante 2020; 54.4% de las líneas fijas; 61.7% de las líneas móviles y 44.8% de los accesos de banda ancha fija. Es inexplicable que, ante la ineficacia de las medidas asimétricas, el IFT se atreva a proponer ir en dirección totalmente contraria al aseguramiento de la competencia económica en los mercados de telecomunicaciones en beneficio de los mexicanos. Por ello, el sólo hecho de proponer esta Consulta Pública va en contra sentido de la LFTyR; incluso, de acuerdo con los analistas, es alarmante pues parece una agenda impulsada a modo en favor de ciertos intereses privados. Qué lástima que la figura de la Consulta Pública se utilice, además, para deslindarse de responsabilidades. Aún más, el organismo regulador no tendría que trasladar este mandato de vigilar que el consumidor no se vea perjudicado por la preponderancia en un mercado.

Es tan clara esta agenda, nos dicen, que incluso directivos de la empresa ya celebran la decisión que saben tomará el IFT después de la consulta. Aún más, el IFT sienta las bases para una posible violación a modo de la Constitución y la LFTyR que no abona en la discusión pública de la potencial absorción de sus funciones por parte de alguna secretaría del Ejecutivo Federal.

El misterio de los quesos

Sí usted acude al supermercado podrá comprobar que varios productos de la empresa Sigma, especialmente los de la marca Noche Buena sobresalen en los refrigeradores porque no exhiben los controversiales sellos impuestos por la Secretaría de Salud para advertir a los consumidores sobre el exceso de sodio, carbohidratos o calorías. Al principio, el consumidor pensará que ha encontrado el queso más nutritivo y recomendable para una buena dieta libre de la amenaza del sobrepeso. Después, el consumidor se preguntará qué hay detrás del empaque libre de sellos.

Destaca, de entre los productos de la marca Nochebuena, el queso manchego en rebanadas que el año pasado fue retirado de los anaqueles por incumplir las disposiciones en materia nutrimental de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Economía. Esa acción de las autoridades que protegen los derechos de los consumidores provocó en su momento que el ex titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, se reunieran —según sus propias declaraciones — con ejecutivos de esa firma. Algunos de los quesos Nochebuena regresaron, pero sin sellos. ¿Qué sucedió? En esa firma regiomontana nos confirmaron que contra la Profeco no sostienen algún pleito o diferendo en tribunales. Es un misterio porque estos quesos, a diferencia de un gran número de marcas, simplemente no tienen sellos. Seguimos informando.

Lazo adquiere equipo Libertadores

El empresario Carlos Lazo desde Guadalajara está consolidando un grupo empresarial con varias marcas y negocios que están generando muchas y muy grandes expectativas. Lazo es fundador de XOY Capital, de Upick Sports, de Upick Fund y de un prometedor tequila que bajo la marca Híjole está ganando participación de mercado entre los consumidores de todo el mundo. Lazo participa ya en el sector del trading deportivo en donde las recomendaciones en deportes como el hockey o el baloncesto están creciendo gracias a las nuevas tecnologías y las plataformas de telecomunicaciones.