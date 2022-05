Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Los seis consejos municipales en Chiapas una “papa caliente”, ante golpe contra democracia

(El PRI nacional reconoce que es golpe ilegal los 6 consejos municipales de Chiapas. Presenta acto de inconstitucionalidad por lo que llama “un golpe ilegal para la democracia y los derechos políticos de los chiapanecos en los seis municipios”)

Lo que se previa resultó ser, y que muchos lo disimulan, otros lo dejaron pasar, algunos más lo balbucean, otros lo advierten como “bombitas de tiempo sociales ”, y los menos les es indiferente, pero lo cierto es que la creación de los seis consejos municipales que se dieron en Chiapas y que hasta el más atrasado mental advierte que fue un “golpazo a la democracia”, porque de una vez les dieron los tres años de poder municipal a los integrantes concejales de estos municipios chiapanecos, o sea, va a gobernar una autoridad municipal que no los puso el pueblo y dentro de un régimen de la cuarta trasformación que pregona con gran devoción hasta el infinito el valor de la democracia, más allá de que dicen es legal, pero totalmente inmoral e ilegitimo.

Ha sido el propio Presidente López Obrador que reconoce siempre más a la moral pública que actos que podrían ser legales, pero que atentan con el poder de la población que busca votar por sus autoridades municipales, de no hacerlo, la estabilidad social local siempre estará en riesgos por la irritación popular que sabe que su primera autoridad municipal cerca del pueblo, es totalmente simulada, artificial, falsa, ilegítima, espuria y moralmente fraudulenta. Son autoridades municipales completamente hechizas impuestas y hasta incriminadas. También ya lo dijo López Obrador, “Si no hay autoridad moral, no habrá autoridad política” y ayer lo refrescó es frase en La Mañanera.

Hoy se habla de que los que se prestaron y facilitaron esta afrenta, agravio y ofensa a seis municipios del pueblo chiapaneco, antidemocrática histórica en Chiapas, recibirán a cambio, cargos públicos y otros apoyos de carácter político, solamente por haberse reunido un grupo de exdiputados locales en un recinto del congreso del estado, en la pasada legislatura local, y sin mediar en análisis y la reflexión de lo que estos significaba, firmaron un documento para que en al menos seis municipios de Chiapas se impusieron violentando el espirito de la ley y la dignidad de la gente, a autoridades municipales completamente hechizas que no tienen voluntad popular. Son dictadores locales de pacotilla que harán lo que se le venga en gana, y ya lo están haciendo al correr a la gente que exige que haya nuevas elecciones, y ojo con esto, porque puede terminar en desdicha.

Lo curioso de este escenario de pasada 67 legislatura local fue que esta barbarie en contra de la democracia lo fraguaron o conspiraron horas antes de dejar los diputados locales lo que se llama “Comisión permanente”, dejándole la “papa caliente” a los nuevos diputados locales que conforman la 68 legislatura del Congreso Chiapaneco. Algunos lo han llamado un acto cobarde esta actitud de los exdiputados locales con tal de no realizar o llevar a cabo nuevos procesos municipales electorales y ojalá también el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) fije su postura porque una tragedia en el futuro ante esta figura antidemocrática, el destino podría marcar graves culpables por esta temeridad de no llevar a cabo nuevos procesos electorales locales extraordinarios dejando un peligro latente de enfrentamiento y desafío en el futuro del tamaño del cañón del sumidero.

El asunto ya acaparó también la atención nacional y sabe la oposición que es oro molido este desacierto y pifia creado por los anteriores diputados locales, hoy por lo pronto el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un acto de inconstitucionalidad por la indebida cancelación de las elecciones en los municipios de Siltepec, El Parral, Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, y Emiliano Zapata. En un facsímil signado en la ciudad de México y Tuxtla Gutiérrez, señala que el nombramiento de concejos municipales de manera definitiva por parte de la 67º Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, sin consultar a las partes, sin justificar el por qué no hacer elecciones extraordinarias.

“Con firmeza, vamos a defender la legalidad y la democracia. Cancelar las elecciones fue un golpe ilegal para la democracia y los derechos políticos de las y los chiapanecos, se lee en el documento partidista.

En fin, nadie puede negar que son seis bombas de tiempo sociales que tienen tres años para estallar, que es lo que dure esta imposición antidemocrática, además que se vivirá mucho la pasión desde el primero de enero del 2022, el fantasma electoral rumbo al 2024, ya está completamente en camino y destapado, y la campaña ya se encuentra por todos lados en la Presidencial y así viene la estatal, senadores, diputados federales y otra vez los locales y alcaldías, y se aprovechara de todo con tal de vencer al adversario electoral.

El nuevo congreso de Chiapas sabe que se lavaron las manos sus homólogos del pasado, y dejaron una “papa caliente” de pronósticos reservados. Algo se tiene que enmendar para evitar en el futuro postales complicadas y sobre todo acusaciones y culpas que ahorita no se le da la importancia debida, pero esperen que llegue el 2022.

Lo extraordinario del caso, es que desde cuando se otorgó el reconocimiento oficial de los seis consejos municipales afloró también la duda, entre el IEPC, el Congreso del Estado y hasta la misma secretaria de gobierno, ¿de quién había ordenado a quién?, porque la misma Comisión Permanente pasada presidida por el exdiputado José Octavio García Macías, a horas de dejar el cargo dijo que se había acatado un resolutivo emitido por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por no existir las condiciones políticas y sociales en ese momento para llevar a cabo elecciones extraordinarias, y que por eso los Consejos locales echados andar, pero esto no es argumento definitorio, porque lo más correcto eran los tres meses que se dan para realizar nuevas elecciones, y en esos tres meses muy bien pudo distenderse el problema que se supone había.

Se dijo en su momento que sobre estos nuevos consejos municipales por tres años que no deja de ser un desprecio a la democracia, fueron tres municipios donde se anularon las elecciones, el Parral, Emiliano Zapata y Frontera Comalapa y en tres municipios donde no se realizaron elecciones, Venustiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra, los cuales entraron en ejercicio de sus funciones a partir del primero de octubre de 2021 y concluirán el 30 de septiembre del 2024. Así de fácil la cuestión.

En sesión extraordinaria la Comisión Permanente determinó esa noche del 30 de septiembre para amanecer con los nuevos legisladores locales de la 68 legislatura, que los ayuntamientos quedarían constituidos en concejos municipales por tres años. ¿Si no es papa caliente que es entonces?