Asesoría Legal

Madres Solteras Trabajadoras Hagan Valer Sus Derechos

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

En la mayoría de los trabajos en todo México se discrimina a las madres solteras, 7 de cada 10 mujeres son madres solteras y tienen a su cargo a sus hijos e hijas sin el apoyo alimenticio del padre de sus hijos, de hecho, MERCADOTECNIA DE MEXICO, llevó a cabo un estudio cuantitativo donde se indica que existe doble discriminación en las empresas para ellas, ser mujer y madre soltera, por décadas la lucha feminista no ha obtenido gran logro, los avances sociales tampoco han logrado acabar con los obstáculos mentales provocados por mentes machistas y por la misoginia, hay mujeres que tienen concluida una carrera, lamentablemente no todas logran colocarse en una empresa ni ejercen la carrera que estudiaron, casi siempre terminan atendiendo un comercio o una empresa de bajo nivel, hay personas que se encuentran en recursos humanos de las empresas que al contratar a las madres solteras son un poco duras en los cuestionamientos, y los comerciantes, por igual, lamentablemente vivimos en un país desigual, las leyes que se hicieron no se ejecutan ni se llevan a la práctica como tampoco se promocionan, más del 90 % de los mexicanos no saben a ciencia cierta que leyes existen, cuáles han sido aprobadas, cuales no y porque no fueron aprobadas, cuando por iniciativa de un particular se somete una iniciativa en favor de las mujeres casi siempre el Congreso los rechaza por cuestiones de que ya existen leyes similares y no se puede duplicar ninguna iniciativa de ley, sin embargo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador ingresa al Congreso de la Unión o al Senado una iniciativa, de inmediato es recibida, sacada a los medios de comunicación y aprobada sin pretexto alguno, el poder se hizo para las personas, no para los funcionarios, hay mujeres que en los comercios y empresas son acosadas sexualmente por quienes tienen más rango en la empresas o por los dueños de los comercios o los lugares donde trabajan, lamentablemente las mujeres no denuncian el acoso por temor a represalias en su trabajo y a ser despedidas, el acoso sexual no solo pasa en los comercios y empresas, sino también en oficinas de gobierno, lo cierto es que, las madres solteras se convierten en personas vulnerables, siempre acosadas por sus jefes, muchas mujeres que son madres solteras en una empresa podrían subir de nivel laboral a cambio de favores sexuales con su jefe, otras, son corridas de sus empleos por no satisfacer las peticiones de sus jefes y es ahí donde se hacen la gran pregunta, ¿Cómo van a mantener a sus hijos sin trabajo? Vivimos en un país donde el 95 % de los hombres son machistas y acosadores, el ser machista y acosador no importa a que nivel socioeconómico pertenezca, eso se trae en los valores que les hayan inculcado desde pequeños en casa, las mujeres merecen todo el respeto del mundo, no deben ser acosadas por sus jefes, lo que pasa en las empresas lo mismo pasa en los consultorios médicos, son unos abusivos y tocan de más a las mujeres que van a revisión, hay ginecólogos que en Cuautitlán, Estado de México su consultorio más bien parece casa de seguridad de secuestradores, sin ninguna publicidad externa de ginecología, todas las ventanas cerradas con fierro y una puerta que para entrar o salir es controlada por una mujer que no tiene facha de secretaria, el ginecólogo le permite a sus ayudantes (niñas como de 22 años) sentarse en su escritorio como si fuera un padrote, en fin, el hecho es que, las mujeres que son madres solteras tienen derechos y son los mismos que los hombres, el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo indica que las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad del trato y oportunidades, cuando una mujer en nuestro país es descubierta que es madre soltera la despiden, ¿Cuál es la diferencia? Los jefes piensan que son mujeres solteras sin hijos y eso les ayuda mucho a ellos para acosarlas pensando erróneamente que las mujeres solo piensan en buscar una pareja, la mente machista de los hombres debe cambiar, las mujeres que son madres solteras y se dediquen a lo que quieran se tiene que respetar sus derechos laborales, no importando si es una empresa privada u oficinas de gobierno, si entran como mujeres policías o a trabajar a cualquier giro, lo importante es que ellas buscan emplearse y alimentar a sus hijos, eso, se debe de respetar, porque ellas no buscan nada regalado, sino un trabajo digno para salir adelante, en el cual, se debe implementar un programa de apoyo a madres solteras para que monten un negocio y puedan defenderse ante esta vida que cada día está más difícil de conseguir un trabajo para ellas, aun y en contra de las desventajas de personas machistas y misóginas, LAS MUJERES Y SUS HIJOS E HIJAS MERECEN TODO EL RESPETO DEL MUNDO Y TIENEN DERECHOS.