Eduardo Ruiz-Healy

México registra una de las más altas TFC del mundo

La tasa de fatalidad de casos (TFC) del COVID-19 es la relación entre muertes y casos confirmados de esa enfermedad.

Solo toma en cuenta el número de casos confirmados por las autoridades de cada país, pero no los casos que no están confirmados. Además, solo incluye el número de muertes por COVID-19 que han sido confirmadas, excluyendo a las que no fueron diagnosticadas o a las personas que están enfermas y que pronto morirán.

Por lo tanto, no puede decirse que la TFC represente la realidad o indique el verdadero riesgo de morir de la enfermedad.

Pese a lo anterior, es el único dato oficial disponible para comparar las TFC de los diferentes países.

Comparemos, con base en la información que diariamente proporciona la Secretaría de Salud (SS), la TFC de nuestro país con las que se registran en otros países.

Hasta el lunes pasado, se habían registrado en México 149 664 casos y 17 580 defunciones a causa de COVID-19 (la SS reportó ese día 150 264 casos, pero al sumar los reportados en cada estado resultan 149 664. La diferencia de 600 casos muestra un descuido en el manejo de los datos por los expertos de la SS).

Con base en estos casos y defunciones registrados, resulta que la TFC para México es de 12%, la más alta de entre 26 países de Latinoamérica y el Caribe.

Después de nuestro país están: Bahamas (11%); Ecuador (8%); Trinidad y Tobago (7%); Bermudas (6%); Brasil (5%); Cuba, Guatemala y Honduras (4% cada uno); Argentina, Aruba, Bolivia, Colombia, República Dominicana, Nicaragua, Perú y Uruguay (3% cada uno); con menos del 2% están Chile, Costa Rica, Haití, Islas Caimán, Jamaica, Panamá, Paraguay, El Salvador Venezuela.

La TFC mexicana también supera a las de nuestros socios comerciales de Norteamérica, ya que Canadá registra un 8% y Estados Unidos un 5%.

¿Y cómo se compara la TFC de México con la de 38 países europeos?

Si México fuera parte de Europa, por su TFC estaría en el sexto lugar, empatado con los Países Bajos, debajo de: Francia (19%); Bélgica (16%); Hungría, Italia y Reino Unido (14% cada uno); y arriba de: Suecia (9%); Irlanda y Eslovenia (7% cada uno); Bosnia y Herzegovina, Grecia y Rumania (6% cada uno); Alemania, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia y Suiza (5% cada uno). Los otros 20 países registran una TFC de 5% o menos.

¿Y si fuera parte de Asia?

Pues se situaría en el segundo lugar de entre 31 países; su TFC solo sería superada por la de Yemen, que es de 25%, y muy arriba de los demás, en donde las tasas más altas se han registrado en Indonesia (6%); China. Irán y Japón (5%). En los 26 otros países asiáticos, su TFC es de 4% o menos.

Como lo anoté antes, estas tasas se obtienen de las cifras oficiales y en muchos casos son poco confiables en vista de que demasiados países no cuentan con un sistema fiable de recolección de datos o, peor aún, maquillan los números para que sus ciudadanos y el resto del mundo no sepan la magnitud del desastre sanitario que enfrentan; pero son las únicas disponibles.

En resumen, la tasa de fatalidad de casos de COVID-19 de México es de las más altas del mundo, la más alta del continente americano. Y eso que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, los encargados de combatir la pandemia supuestamente son dos destacados científicos.

