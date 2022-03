Asesoría Legal

No hay Derechos Humanos en México

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Esta columna es internacional, ya que también va dirigida a una parte de España, Colombia, Ecuador, Cuba, Guatemala, Argentina y Chile, primeramente, me da vergüenza decir que en mi país México no existe el respeto a los derechos humanos, existen una oficinas llamadas Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ellos solo atienden asuntos políticos, la oficina de gobierno mencionada tiene representaciones en cada Estado (así se le dice a un lugar que agrupa a cierto números de municipios) en México, pero tampoco no hacen nada, hay personas privadas de la libertad por delitos falsos y fincados por personas que asumen una labor ejercida llamada Ministerio Público que son a los que les ponen a disposición las personas para que si tienen algún delito los ponen a disposición de un juzgado, en caso de no encontrarse delito “los dejan libres”, pero, la mala impartición de justicia es en Los Juzgados que son los encargados de procesar y sentenciar a las personas, actualmente, Mercadotecnia de México está llevando a cabo unas investigaciones en un expediente que pertenece al Estado de México, México, y quien ocupa el primer lugar en mi país por mala impartición de justicia, una señorita llamada Natasha Montserrat Melgar se encuentra privada de la libertad gracias a que unos jóvenes inexpertos y que se desempeñan o desempeñaban como ministerios públicos en un municipio que se llama Cuautitlán Izcalli actuaron por analogía para decretar que la mencionada señorita era culpable de un delito que jamás cometió, esta chica, fue representante de México ante Colombia, y el mensaje va dirigido a Colombia, en el cual, dicho país quiere invertir en el nuestro, la señorita Natasha Monserrat Melgar estuvo en Colombia representando a México por sus altas calificaciones, sin embargo, ninguna de las autoridades mexicanas ha hecho absolutamente nada por esta persona que se encuentra privada de la libertad, ustedes, estimados colombianos, no son seguros en mi país, no inviertan en nuestro país, es un lugar donde se practica la mala impartición de justicia, Natasha Monserrat Melgar estuvo entre ustedes y la conocieron, fue una excelente chica universitaria y por culpa de la corrupción y la mala impartición de justicia hoy se encuentra pagando un delito falso, de igual manera, en Santa Lucía España me preguntaron sobre la posibilidad de invertir en México, mi respuesta fue exactamente la misma, al menos en nuestro país solo hay oficinas que se dicen defender los derechos humanos de la gente, estas oficinas de gobierno solo actúan en situaciones de estallidos sociales y políticos, pero, la gente mexicana no tiene quien defienda sus derechos humanos, imagínense ustedes que vendrían de fuera.

Una fulana llamada Guadalupe Vega quien funge como Juez en mi país en un lugar llamado Cuautitlán, Estado de México, México, es quien practica la mala impartición de justicia en el Estado de México y esas actividades nadie las investiga, hay un departamento llamado Contraloría del Poder Judicial, pero honestamente no sirve para nada, los empresarios regiomontanos (así se le dice a un lugar llamado Monterrey, Nuevo León, México) el cual, tiene a la mayoría de los empresarios del país y los más importantes, les sugiero que no hagan inversiones en el Estado de México, es un Estado donde no hay ley, la oficina gubernamental de Derechos Humanos no sirve para nada, está llena de gente holgazana que no trabaja, se las pasan evadiendo las peticiones de quienes buscan la ayuda, incluso, por humanidad se buscó el apoyo del titular de Derechos Humanos de un Estado que se llama Chiapas, México, y de igual manera se negó a atender dicha petición y solo dijo que se dirigiera a la oficina matriz de los Derechos Humanos, en realidad, lo que se debe peticionar es la desaparición de la oficina gubernamental mexicana llamada Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque no ayudan a casi nadie, les dicen a las personas que tienen que buscar un abogado particular para que les resuelva su caso, el Gobierno del Estado de Chiapas México no quiso intervenir para ayudar a esta chica llamada Natasha Monserrat Melgar ya que es originaria de este Estado mexicano, por lo tanto, con esto se da a entender que ustedes queridos países hermanos no pueden ni deben invertir su dinero en un país que solo ofrece inseguridad y mala impartición de justicia, me da pena y vergüenza que mis propias autoridades a las que solo les interesa perseguir a personas que deben al fisco y encerrarlos en prisión sin darles opciones de ninguna clase, los funcionarios que representan los derechos humanos en México no hacen absolutamente nada por nadie, de hecho, la situación de derechos humanos en México es crítica, y les diré de una vez, casi todas las oficinas gubernamentales mexicanas practican el rezagar documentos de trámites de personas donde podrían durar varios años parado el trámite, una de ellas es una oficina que se llama Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es una oficina compuesta por empleados y empleadas administrativas y titulares que no trabajan, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por igual, y así sucesivamente las demás dependencias mexicanas, lo que existe en México es impunidad por los mismos impartidores de justicia, a la señorita Natasha Monserrat Melgar le dieron 10 años de prisión por un delito falso, y, los titulares de los Derechos Humanos de mi país son una bola de holgazanes buenos para nada, no trabajan, solo hacen un reporte de lo visto y que no sirve para nada, pero en sí, ellos no intervienen en nada, existe dicha dependencia gubernamental de los Derechos Humanos solo para hacerle creer a los demás países que somos un país democrático, mas no es así, ya estuvo bueno de callar tantas cosas ante el mundo, cuando una persona quiere dirigirle un oficio al presidente de la nación, los empleados son quienes se encargan de que no llegue a sus manos y lo remiten a otro lado solo dándole contestación que ni al caso, tan solo la señorita Natasha Melgar llevaba una alta calificación de 91.24, y por ello obtuvo una beca para ir a representar a México a Colombia, calificaciones y ni representaciones que ni siquiera los que trabajan impartiendo justicia en mi país México tienen siquiera esa inteligencia, los titulares de los derechos humanos en México son unos parásitos que cobran por no trabajar ni diseñar algún plan para ayudar a la gente, como tampoco trabajan coordinadamente con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión en México, de hecho, la oficina gubernamental en México no debería existir, se está gastando mucho dinero en funcionarios holgazanes y buenos para nada, nadie, absolutamente nadie quiere ayudar a esta chica que en realidad ella si es un buen futuro para México y a la cual le puedo decir que mejor cuando haya arreglado su situación legal en México se vaya del país y ejerza en otro lugar su carrera, menos en México, tan solo el país ha quedado manchado gracias a la mala impartición de justicia del Estado de México, México, que vergüenza de autoridades tenemos.