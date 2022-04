Asesoría Legal

Papás y niños felices

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante, siempre y en todo momento, la comunicación entre hijos, hijas y padres, éstos últimos tienen la obligación de no abandonar a sus hijos, alimentarlos, protegerlos, amarlos, guiarlos, cuidarlos, enseñarles el camino del bien, inculcarle valores, es importante el respeto mutuo, escuchar sus opiniones, interactuar con ellos desde bebés, decirles diariamente que los y las aman, debemos cambiar nuestra manera de ser, negativa a positiva, no discutir jamás frente a los hijos, todo tiene solución, hablando obviamente, no hay que ser orgulloso ni orgullosa, ya que debido a eso se han dejado de hablar las parejas y quienes terminan pagando las consecuencias son los y las hijas, los hijos a veces quieren opinar y no se les permite por ser “menores de edad”, sin embargo, son precisamente los hijos e hijas los más inteligentes dentro de un seno familiar, a los y las hijas hay que enseñarles a amar la naturaleza y a respetar a los animales en general, los y las hijas deben derrochar amor, no odio, no hay que inculcarles cosas vanas ni negativas, no hay que enseñarles la mentira, la vanidad ni la envidia, sino todo lo contrario, no hay porque demostrar ser mejor que los demás siendo que hay que reconocer que siempre hay alguien mejor que uno mismo, ser humilde ante los demás es lo mejor que le pueda suceder a un ser humano, dar de lo que tenemos, no hablar de Dios y demostrar lo contrario con acciones repudiables, todos en este planeta deseamos un mundo mejor, sin contaminación, sin violencia, sin machismo ni feminismo, no es necesario practicar la violencia para reclamar un derecho, es importante la comunicación entre padres, hijos e hijas, no beneficiar únicamente a los hijos por ser varones, las niñas y los niños son iguales, nadie es más ni nadie es menos, merecen el mismo respeto, cariño y educación, cuando los padres se pelean es tanta la vanidad, el egoísmo, la envidia y es tanto odio que guardan en su corazón que llegan a pleitos legales donde incluso, emocionalmente desestabilizan a los y las menores con sus decisiones equivocadas, no se trata de demostrar quién es mejor en un pleito legal donde la Custodia Legal de los menores se pone en juego y en riesgo, legalmente a uno de los dos cónyuges se le quita ese derecho, y todo, por no haber comunicación y confianza entre ellos mismos, por no pedir ayuda psicológica o por no acudir a un DIF a solicitar que se imparta un taller para padres, en dicho taller para padres es tener una mejor calidad de vida y organización al interior del hogar, no se trata de desestabilizar a la familia y decir a los hijos “te amo”, se trata de hacer a un lado el orgullo, y por el amor propio a los hijos, es someterse a terapias psicológicas para que los y las niñas no vivan una desestabilización familiar, porque de hecho pondrían en riesgo sus emociones, con lo anterior, los y las niñas podrían madurar muy rápido y llegarían a tomar decisiones equivocadas, al haber problemas al interior del hogar cualquier persona ajena podría llegar a tomar el control de los y las hijas y de eso no se trata, se trata de evitar todo tipo de acción negativa a los y las hijas, es importante saber cuáles son sus preferencias de los hijos en juegos para salir a divertirse como autentica familia, tíos, tías, hermanos, padres, todos salir y hacer un equipo deportivo y divertirse sanamente, inculcarles el deporte desde temprana edad es importante, no precisamente debe ser únicamente futbol y convertirlos en fanáticos, no se trata de eso, es mejor que practiquen el deporte que ellos deseen y elijan, estar presentes en cada uno de sus juegos para que se sientan motivados, la comunicación entre padres e hijos es lo mejor que haya sucedido ya que hay que prestar también atención a sus sentimientos, orientarlos correctamente, hay que inculcarles el ahorro, ayudar a los demás, saber desprenderse de las cosas para hacer feliz a alguien más y que ellos sientan esa satisfacción solidaria, hay algo que pasa en nuestras vidas que podría alejarnos de los hijos, estar tanto tiempo pegado o pegada al celular o la pantalla, los y las niñas sienten ese desprecio y se dan cuenta que no les interesan, hay mujeres que les interesa más su celular y estar conectadas en las redes sociales y hablando con sus amistades que prestarle tiempo a sus hijos, hay que regresar el tiempo para pintar y escribir historias con ellos, tener una vida sana en armonía y paz, no consumir bebidas alcohólicas porque no todos tienen la capacidad de resistir a actos negativos, los padres deben contar sus historias de infancia a los y las hijas, no hay que practicar los celos ni el ser posesivo entre pareja para que los y las hijas no vivan momentos de violencia, no hay que practicar el racismo para que ellos aprendan a respetar a los demás no importando el color de piel, ser buenos compañeritos de escuela, ayudar a los demás.

Tener una mala comunicación entre cónyuges termina en un juicio legal de custodia, muchas veces se le priva a los menores a la convivencia con su padre o la madre, incluso, en ocasiones el mismo DIF se ha tomado atributos que no le corresponden, separa a los menores de los padres, en lugar de apoyarlos para que no haya una desestabilización familiar, dolosamente y en algunas ocasiones el DIF hace tratos con padres que no pueden procrear quitándoles a los menores a ciertos padres que no tienen recursos económicos y que desconocen las leyes y les dan en adopción a quienes pagan por ello, ocasionando el mismo DIF riesgo psicológico y físico en los menores con familias ajenas y sin siquiera realizar una evaluación mental a los que han ingresado solicitud de adopción, en lugar de dar en adopción ilegalmente es mejor que el DIF imparta en todo el país cursos de taller para padres y atención psicológica, en lugar de estarle quitando a los hijos a las personas de escasos recursos económicos y que no se pueden defender, hay funcionarios y funcionarios de poca ética y que se prestan para actos incluso, de trata de personas, esto hay que evitarlo y poner en acción mejor una buena comunicación y confianza entre padres e hijos para ser siempre felices.