Por un transporte digno y eficaz

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Las personas en general tienen derecho a utilizar un transporte de calidad, digno de usarse, seguro y sobre todo, que las personas se sientan a gusto y respetadas, que sean como una familia cuando van viajando y no se vean como extraños como suele suceder, MERCADOTECNIA DE MEXICO trata de revolucionar el transporte y darle un giro de 360 grados, al grado que los choferes deben tener capacitación no solo en la materia de mecánica y primeros auxilios, sino en cómo tratar correctamente a los usuarios y usuarias, el kilometraje debe ser respetado, deben tener los choferes siempre un manual de Movilidad y vialidad para que se los aprendan poco a poco, hay mucha información que pueden descargar por internet en sus celulares de la SCT para que sepan cómo se trabaja correctamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes siempre tiene información y es muy importante, descarguen el directorio para saber dónde están ubicados los centros de capacitación con reconocimiento oficial de la SCT, pero, también la SCT debe actualizar su información frecuentemente, en relación sobre el trato de chofer y usuarios, el respeto debe ser mutuo, el chofer siempre debe respetar y hablar con cordialidad a los pasajeros hombres y mujeres así como a niñas y niños en general, el trato debe ser igualitario, lo mismo debe pasar con los usuarios, ellos deben tratar con respeto al chofer, a inicio de cuentas, la mayoría de las empresas del transporte público no respetan los horarios fijados, ya sea transporte urbano local o foráneo (los que viajan en carreteras de un municipio a otro), se deben respetar las rutas pre establecidas por los estudios arrojados que realiza Movilidad o la SCT, de igual manera es respetar los horarios fijados, el conductor de un autobús o cualquier unidad de transporte público su función principal es, para empezar, velar por la seguridad de los pasajeros, lamentablemente en las carreteras que limitan entre Chiapas y el Sur de Veracruz hay elementos policiacos de la Guardia Nacional, la FGR y elementos de Migracion que solo acosan a los pasajeros e incluso, los han llegado a intimidar y a las mujeres les han faltado el respeto, ese reten establecido en ese límite debe desaparecer, los elementos se han mostrado más que prepotentes con la gente y han abusado en el ejercicio de sus funciones, y nadie hasta ahorita ha hecho absolutamente nada al respecto, de hecho, no debe haber ningún reten, porque desde que sale un autobús de una terminal de cualquier lugar del país, los usuarios y usuarias deben viajar tranquilamente y no estar permitiendo que elementos policiacos acosen a las mujeres y personas que viajan, mucho menos deben bajar a nadie de un autobús y retener a una persona sin una orden, cosa que pasa lo contrario, en las terminales de autobuses se han visto elementos policiacos y de la Guardia Nacional fallida que se pasan acosando a las personas con sus revisiones y acoso que hacen a las personas, las terminales no son propiedad del Gobierno federal ni mucho menos de ningún gobierno de Estado como para permitir que los elementos policiacos se encuentren acosando a los viajeros, las mayoría de las terminales son propiedad privada y ningún elemento policiaco puede llegar y acosar a las personas que viajan, los directivos o dueños de las empresas transportistas lo permiten porque son personas no les importa la seguridad de los viajeros, sino que lo único que quieren es ganar, ganar y ganar sin poner nada de su parte, si un pasajero o pasajera se siente acosada puede denunciar dichas acciones, tomar nombre completo de los elementos que por lo regular nunca están a la vista, ningún elemento policiaco debe estar en ninguna terminal de transporte público para acosar a los usuarios, eso ahuyenta completamente la economía y es una mala estrategia de que los socios y dueños de las terminales permitan esas acciones, en pocas palabras, no saben absolutamente nada de transporte público, es por ello que es mejor revolucionar, los empresarios del transporte no quieren evolucionar ni invertir en la seguridad de sus usuarios y usuarias, hay que poner en sus centrales cámaras de circuito cerrado, guardias de seguridad privados bien adiestrados, es por ello también se abrirá otra ruta que comprende desde la Ciudad de Mérida, pasando por Campeche, Ciudad del Carmen, Villahermosa, Coatzacoalcos y su destino final el Puerto de Veracruz, igual habrá otra ruta que es la misma pero esta no pasará por Villahermosa, sino por Dos Bocas y Cárdenas, recorrido por MERCADOTECNIA DE MEXICO y un posible aliado, no se le permitirá el acceso a la unidad a ninguna autoridad, únicamente al Instituto Nacional de Migracion, de ahí en fuera, ninguna autoridad tiene permiso para alguna revisión, legalmente hablando, la pandemia ha azotado duramente a todo nuestro país, lo menos es que los viajeros estén totalmente tranquilos, para un mejor servicio, hay que estacionar los autobuses en las paradas debidamente identificadas para permitir el ingreso y egreso de pasajeros, revisar el listado de pasajeros para que ningún usuario quede olvidado en alguna terminal, lo más importante es inspeccionar las condiciones de las unidades antes de su salida, esto es en general, tanto para rutas foráneas o locales, para seleccionar a los choferes candidatos, tienen que tener conocimientos en mecánica y habilidades para conducir, ya que muchas vidas se ponen en sus manos, lo cuales, deben permanecer siempre alerta y despiertos al conducir en horario nocturno, todos los choferes del país tienen que tener capacidad de soportar largas jornadas de trabajo, de igual manera soportar distintos tipos de condiciones climáticas, pero lo más importante, tener la fuerza física para manejar las unidades, para bienestar de todos, debe tener habilidades de comunicación como por ejemplo, interactuar con los pasajeros, tienen que tener la capacidad de suministrar información veraz a los pasajeros, y, habilidades matemáticas, esto es, calcular las horas de salida y llegadas pero a la velocidad moderada y permitida sin excederse de la misma, y precisamente porque se le van a confiar a los pasajeros, deben tener un alto nivel de honestidad, integridad y confiabilidad, sin todo lo anterior, es muy difícil que los pasajeros se pongan en manos inexpertas y aprendices que solo van a arriesgar sus vidas, el país no puede tener un transporte inseguro con choferes mal hablados que solo acosan a las damas, no tienen un uniforme que los representen, ni credencial, ni tampoco capacitación en mecánica ni en primeros auxilios, el 78.6 % de los choferes del país en rutas locales, urbanos y rutas foráneas no cuentan con los requisitos ni el perfil adecuado, pero, los “empresarios transportistas” los tienen que emplear por falta de choferes y por la enormísima falta de interés en capacitarlos, ellos solo quieren ingresos, no egresos, pero, el que no invierte y no tiene visión futurista, simplemente terminan sus unidades en chatarras y en los corralones, MERCADOTECNIA DE MEXICO ofrecerá en su momento lo mejor de lo mejor para la movilidad del país.