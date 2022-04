Puntos Fiscales

Terminando el año 2021

José Luis León Robles

Muy buenos días mis apreciables lectores, antes que nada aprovecho este espacio para agradecerles primeramente la preferencia de este prestigiado diario en el que ustedes tienen la oportunidad de leer distinguidos columnistas regionales y nacionales que escriben para usted, esta su columna puntos fiscales que toca tema que ustedes muy amablemente me solicitan por correo electrónico, temas de interés del momento, teniendo la oportunidad poder orientarlos cuando así me lo requieren, hoy que estamos a punto de finalizar este año espero seguir contando con su lectura, pero volviendo a nuestro entorno social que nos espera este año 2022, debemos tomar en cuenta que cada inicio de año viene las cuentas de prediales, tenencias, pagos de impuestos municipales y estatales, por lo que debe tener destinado dentro de su presupuesto las partidas para el pago de estos conceptos, recuerde que puede aprovechar los descuentos que cada gobierno aplica por pronto pago, que por cierto debemos celebrar que el congreso del estado de Chiapas no aprobó otra carga tributaria por concepto de luminarias públicas, que el actual alcalde municipal de Tuxtla Gutiérrez quiso cobrar y que se tendría que pagar directamente a la tesorería municipal, por ello ante un gobierno que busca por cualquier motivo recaudar de una forma agresiva, lo importante es no dar motivo alguno del cobro de accesorios de los impuesto y si aprovechar esos descuentos por pronto pago, lo que contrasta con la política fiscal que encabeza el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, en el que el pago de algunas contribuciones estatales para algunos contribuyentes se les otorgó la oportunidad de regularizarse mediante la condonación parcial de multas, asimismo se reconoce la gran labor que viene realizando el Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Chiapas el Dr. Javier Jiménez Jiménez quien además fue mi profesor en la máxima casa de estudio de nuestro estado y padrino de generación, se reconoce el respeto a la constitución federal y estatal de las autoridades hacendarias, donde podemos además observar la materialización de nuestros impuestos en obras públicas, sin duda alguna uno de los mejores gobiernos estatales que hemos tenido los chiapanecos a lo largo de nuestra historia. Este año por la cuestión de políticas públicas salud se han suspendido algunas ferias tradicionales en nuestra capital, que sin duda alguna Chiapas fue uno de los estados en pasar en el semáforo del COVID a verde a nivel nacional, una gran labor del DR. Pepe Cruz, secretario de salud estatal que con base a su experiencia en el área de salud pública podemos decir que esta terrible enfermedad causada por el terrible virus que conocemos y que ha causado muchos estragos a nivel internacional, se pudo afrontar con la ayuda de la sociedad y empresarios, políticas en materia de salud preventivas, que hasta la fecha hemos tenido un buen resultado ello se refleja en los indicadores nacionales , lo que debemos seguir atendiendo a esas recomendaciones y no bajar la guardia en esta fechas decembrinas, en donde muchos hablan de la cuarta oleada de Covid, sin embargo por fortuna no logramos observar la tercera oleada, mismo que gracias a las intensas campañas de vacunación en la que existió gran apoyo por parte del gobierno federal en la logística del traslado de vacunas a diferentes municipios del estado, lo más triste es que el gobierno cumplió en las vacunas para el COVID-19 y gran parte de la sociedad no cumplió con su derecho a asistir en los centros de vacunación, donde queda en el análisis reflexivo. Por lo que para este año 2022 debemos esperar un crecimiento favorable y una inflación que mejore lentamente, aunque la pandemia haya cambiado el panorama económico global y aún siga siendo un tema de importancia, el próximo año que se avecina en cuestión de días son otros los riesgos que se vislumbran no únicamente para la economía local, sino internacional. Si el creador no los permite nos estaremos leyendo la próxima semana, bienvenido 2022.