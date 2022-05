Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Trabajadores del INM laboran en situaciones infrahumanas

El presidente de la ONG, defensora de los derechos humanos de los migrantes Luis Rey García V. señalo que en la delegación del Instituto Nacional de Migración se continua con las falsedades y las mentiras de no atender a los migrantes la flamante delegada Paola “R” le ha valido madre el desorden y sobre todo la burla que le hacen a los migrantes que por necesidad tiene que asistir a esa destartalada dependencia migratoria a realizar un trámite. Agregó que han mostrado imágenes en las redes sociales como pretenden engañar a la sociedad y autoridades como que atienden a los migrantes sin embargo la realidad es otra, es decir la otra cara de la moneda es que los migrantes se burlan y le miente a los migrantes. Al menos unas 7 mil personas llegaron a las oficinas de regularización de estancia -comentó- al sur de Tapachula para ver su situación migratoria en esta frontera sur de México y pues no hubo atención, no los atendieron. En otro lado de entrevistas elementos de Migración denuncia el trato inhumano y sobre todo como los tienen en las garitas donde el único techo son carpas de lona que los fuertes vientos los han levantado y duermen en el piso como soldados rasos, mientras la Toña Machete como se le conoce a la flamante delegada de Migración en Chiapas se la pasa degustando su paladar en ostentosos restaurantes, ante ello los elementos de la federación de Migración urgen a las autoridades de los derechos humanos investiguen al respecto…sin comentarios

FGR OBTIENE SENTENCIA DE MÁS DE CINCO AÑOS POR ACOPIO DE ARMAS…

Alejandro Vila Chávez delegado de la fiscalía general de la república en la entidad aseguró que, por medio de su representación en Chiapas, mediante procedimiento abreviado, se logró obtener de parte de un Juez la sentencia condenatoria contra Fernando “H”, por el delito de Acopio de Armas, Posesión de Cargadores, Cartuchos y Armas de Fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Así mismo el fiscal de la federación Vila Chávez, informó que ante ese hecho se inició la carpeta de investigación, derivado de la puesta a disposición por parte de elementos de la Guardia Nacional, luego de detenerlo cuando viajaba como pasajero en un vehículo y se le aseguró una mochila en la que llevaba dentro ocho armas de fuego tipo pistolas calibre 9mm, 28 cargadores y 435 cartuchos del mismo calibre, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF). Agregó que una vez determinada la carpeta se dio seguimiento al proceso y mediante la obtención de datos de prueba suficientes, se llevó a cabo un procedimiento abreviado, -comentó- en el que se le condenó a cinco años dos meses y 15 días de prisión y multa de 179 días, equivalente a 16 mil 41 pesos con 90 centavos. Con estas acciones -acoto-, estamos dando fiel cumplimiento a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas de mantener la aplicación de la ley sin distingos de ninguna naturaleza…ver para comentar

VILLAFLORES REALIZÓ ACTUALIZACIÓNES EN SU CARTA URBANA…

El presidente municipal de Villaflores Mariano Rosales Zuarth dio a conocer vía celular a este columnista que hace unos días el Ayuntamiento de Villaflores que él preside llevó a cabo con el total apoyo de los gobiernos federal y estatal, además de la participación de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros, la SOPyC, la UNACH y la UNICACH, SEMAN, SEMARNAP, CATASTRO, entre otras dependencias e instituciones, la actualización de la Carta Urbana y Reglamento de Construcción del municipio, que sirve para ordenar el desarrollo de la ciudad. Rosales Zuarth agregó que en el 2002 fue el último año en que se hizo ese tipo de trabajo y desde entonces -comentó- la ciudad ha crecido anacrónicamente, sin ordenamiento, por lo cual nosotros -dijo- la autoridad municipal pusimos manos a la obra para que no se urbanice en lugares considerados de alto riesgo por inundaciones y otros. Agregó el edil de todos los villaflorenses que en el 2020 le dimos seguimiento, sin embargo, debido la pandemia del Covid-19 suspendimos los trabajos que llevaban un avance considerable y tenían previsto a mediados de ese año presentarlo para su valoración y ajustes necesarios. Cabe destacar -mencionó- que, durante una reunión entre funcionarios de los tres niveles de gobierno, se mencionó que para las construcciones de nuevos centros habitacionales y creación de colonias populares se deberá contar con los permisos de cambio de uso de suelo, dictamen de protección civil y el permiso del reglamento de construcción, así como el pago del impuesto correspondiente. De igual forma el edil Rosales Zuarth subrayó que José Antonio Villanueva Santiago Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, en su reciente visita a Villaflores dijo que Villaflores es uno de los 5 municipios que a la fecha han realizado esta actualización y agregó que la administración municipal de manera atinada está haciendo el ordenamiento…ver para comentar

LOGRA FISCALIA DEL ESTADO SENTENCIA DE 20 AÑOS DE PRISION…

En otra información amigo lector déjame comentarte amigo lector que La Fiscalía General del Estado (FGE) logró una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de Raúl «N”, por el delito de pederastia agravada, hechos que se lograron llevar a cabo a través de la Fiscalía de Inmigrantes. Al respecto el fiscal de inmigrantes con sede en la ciudad de Tapachula Gilberto Lau, informó que según con la causa penal, en el mes de marzo del año 2018, el sentenciado agredió sexualmente a una menor de 11 años (en la época del hecho) de nacionalidad guatemalteca en el municipio fronterizo de Metapa de Domínguez. Agregó el funcionario de la FGJE que por ese hecho el Órgano Jurisdiccional impuso la pena de 20 años de prisión en contra de Raúl “N”, además lo condenó al pago de una multa. De igual agregó el Fiscal Lau que el hoy sentenciado de origen mexicano, continuará recluido en el Centro de Reinserción Social número 03 de Tapachula, donde compurgará la pena que le fue impuesta. Al final acoto que la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de cero tolerancia a la violencia contra las niñas y los niños, actuando en atención y estricto apego al debido proceso…sin comentarios…por hoy aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS