Ambulantaje, el negocio disfrazado del edil de Tuxtla

Ainer González/ Diario de Chiapas

La nueva normalidad ayudó a fortalecer -más- la economía informal de Tuxtla Gutiérrez.

Convencidos de que el Ayuntamiento capitalino es un gran aliado del emprendedurismo informal, el centro y eje central de la capital chiapaneca se volvió a llenar de niños, niñas, adolescentes y adultos ambulantes.

Protegidos porque contribuyen con el pago de derecho de piso todos los días, la Coordinación General de Política Fiscal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez continúa tolerando la venta de productos de procedencia ilegítima sobre la vía pública, afectando a cientos de negocios que contribuyen con el pago de impuestos y otros conceptos para poder laborar.

Diario de Chiapas indagó a través de entrevistas anónimas con vendedores ambulantes, que sólo por ofertar productos en las banquetas del centro de la ciudad, un trabajador informal destina entre unos 100 a 300 pesos diariamente para no tener alguna represalia por parte de los fiscales del Ayuntamiento.

“Por estar acá en el centro uno paga sus 200 a 300 pesos, acá donde estoy ahora (1 sur y calle central) tuve que entregar 150 y más tarde otro tanto… pues acá vienen los del municipio a cada hora, ya saben cómo es la dinámica, si hay operativo pues nos avisan si pagamos y si no pues a la que nos toque”, confesó un vendedor de fundas y accesorios para teléfono celular.

Entre más céntrico y más gente haya en la zona, mayor es la cuota a destinar a los fiscales municipales, indicó una joven ambulante que mantiene un perchero y otros artefactos para vender ropa por 35 pesos.

“Acá solo somos dos y entre ambos tenemos que juntar más de 300 pesos en el día… días como este sí sale el pago, hay mucha gente y sí hay venta”, expuso tras comercializar sus productos sobre la Avenida Central y Calle Central.

Sin embargo, el proceso de contribución no oficial no es el mismo para todos y todas, tal como se presenta con los vendedores establecidos de la 1ª Sur a la 6ª Sur y de la 3ª Oriente a la 3ª Poniente, quienes entregan un pago a un “líder” para que la autoridad no los moleste.

Ante tal situación, la molestia también no se hace esperar. Trabajadores de tiendas departamentales, papelerías, farmacias y otros comercios establecidos señalaron que el Ayuntamiento que preside Carlos Morales Vázquez, dejó que el ambulantaje creciera por su alta rentabilidad, ya que quienes están encargados de reubicarlos y sustraer las mercancías, son quienes lo protegen.

“El gerente les ha exigido a los trabajadores del municipio que andan con chalecos cafés que retire a los ambulantes, siempre se ponen en la entrada de la tienda, la gente ya no pasa porque todo lo compran en la calle”, reclamó una vendedora de una tienda de ropa que se ubica frente a la Catedral de San Marcos.

En el centro de Tuxtla Gutiérrez, se estima que son entre unos 150 a 200 ambulantes los que siguen operando y comercializando diversidad de artículos, donde las ganancias diarias llegan a rondar entre los 10 a 20 mil pesos, pero que tal contribución no se reporta a las arcas municipales por ser recursos de procedencia ilícita.